El culebrón de Ángel Garó tiene un precio: "De esto me voy a forrar"

Ángel Garó se ha convertido en uno de los personajes del momento casi sin quererlo. El cómico volvió a estar de actualidad después de una denuncia de su expareja por malos tratos y, desde entonces, familiares y exnovios de todas las épocas han aprovechado para aparecer en televisión hablando mal de él. Garó tuvo la oportunidad de defenderse en el plató del Deluxe y sabe que sus declaraciones tienen un precio.

Este miércoles, un reportero de Sálvame se puso en contacto con Garó para preguntarle por las últimas declaraciones de otro de sus exnovios, pero si no hay dinero de por medio, no piensa decir ni una palabra. "Para estas suciedades no me llames", contestó nada más comenzar la llamada telefónica. "Os habéis propuesto que esté arruinado, que esté loco, que no trabaje, todo mentira. ¿Sabes por qué? ¡Por no vivir de Telecinco!".

La conversación fue a más y Garó dejó clara su intención. "¿Qué queréis, otra entrevista? ¡A pagar! ¿Tú vas a cobrar este mes? Pues yo también quiero. Todos comemos de lo mismo, yo me he apuntado a lo vuestro, cariño. Para quitar 30 años de silencio hay que pagar mucho". El reportero le comentó que quería aclarar si el cómico es amigo de José Antonio, su supuesto ex, pero Garó sentenció: "Para aclarar, hay que pagar. Tú díselo a Mediaset. ¿Quieren que vaya este fin de semana? También voy. Ante la falta de respeto, a cobrar. ¿De esto? De estoy me voy a forrar, me estoy forrando".

Por último, después de poner precio a sus palabras, lanzó un dardo a Telecinco: "Que me den trabajos dignos en Telecinco y no esto. ¡Dignos! Aunque yo no sé qué huecos tiene Telecinco para trabajos dignos".