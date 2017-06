Ángel Garó es más popular que nunca. Los recientes líos con la Justicia y su pareja han devuelto a la actualidad al humorista que se hizo famoso con su célebre personaje de Juan de la Cosa y Pepe Itárburi en la etapa del Un, dos, tres conducida por Jordi Estadella.

Una etapa que terminó y que nunca se volvió a repetir, aunque Garó –tal y como manifestó en sus apariciones televisivas tras su mediática detención– ha llenado teatros de capital importancia en la escena española.

Ahora, Pilar Eyre revela en la revista Lecturas que el humorista se fue del programa que le dio la fama por su mala relación con Chicho Ibáñez Serrador, creador y director del popular programa.

Una muestra del complicado carácter de Garó que últimanente está sacando a colación en los medios. El origen del enfrentamiento fue económico: Chicho lo contrató por 90.000 pesetas cuando era un desconocido, y le ayudó a desarrollar el personaje que le haría famoso.

Pero al cuajar como estrella, Chicho le siguió pagando lo mismo, provocando el enfrentamiento. "Chicho era bastante tacaño, se negó a subirle el sueldo argumentando que, gracias a él, había truncado y que nadie era imprescindible".

La situación se volvió más y más tensa, ambos dejaron de hablarse y Ángel grababa sketches que luego no se emitían en el programa, hasta que simplemente decidió irse. "No creo que se hayan vuelto a ver", cuentan las fuentes a la periodista.

El carácter de Garó ya era particular en esa época, dado que no solo no tenía relación con Chicho, sino tampoco con Jordi Estadella –presentador del programa– ni con el resto del equipo. Era una persona eminentemente solitaria.

Un ejemplo de ello fue la grabación de un especial por el 20 aniversario del concurso: "Él se encerró en su camerino hasta la hora de actuar y, cuando acabó, se fue sin despedirse".