Michu ya tiene su soñada portada en una revista del corazón. La joven conocida por ser la novia y no-novia de José Fernando, hijo de Ortega Cano, lleva años intentando convertirse en un personaje del papel couché a través de sus idas y venidas con el padre de su hija recién nacida. Precisamente con ella posa en la portada de la revista Semana, una niña a la que ha llamado María del Rocío, como homenaje a la Más Grande, y que llega a este mundo con un padre ingresado en un psiquiátrico y con una orden de alejamiento de su madre, la que, para más inri, está enferma del corazón. Aunque esperábamos una exclusiva más hiriente hacia la familia paterna de su hija, lo cierto es que Michu ha intentado suavizar las relaciones y ofrece unos textuales amables, especialmente hacia su suegro.

A pesar de tratarse de un parto de riesgo, Michu y la niña se encuentran perfectamente y recuerda lo duro de la experiencia: "Ahora empieza una nueva etapa y diferente, la mejor de mi vida: ser madre. (...) Desde la semana 25 estuve ingresada, me llevaron a la UCI y he estado tomando una medicación que a la niña no le afectaba. Me he arriesgado teniéndola, podría haber muerto sin llegar a conocerla. Me dieron un 40 por ciento de posibilidades de vida en el parto".

Sobre el padre de su hijo, que se encuentra ingresado en un centro psiquiátrico y del que tiene una orden de alejamiento, asegura que siguen siendo pareja "en la distancia" y que en todo momento está "pendiente de su hija: en lo económico, su salud, si coge peso…". "Espero que quiten la orden de alejamiento, porque le hará bien estar cerca de su familia, la que tiene y la que ha creado. (...) La niña le va a ayudar a centrarse.Queremos estar los tres juntos, viviendo donde esté José, porque es muy familiar y debe estar arropado, y sobre todo, tranquilo". Incluso se atreve a hablar sobre una posible boda con el padre de su hija: "No sería extraño que cuando nos quiten la orden de alejamiento nos casemos…¡para que no nos separen más!".

En cuanto a su relación con José Ortega Cano, Michu se muestra cauta: "Su abuelo la ha recibido muy bien. Todo ha sido mejor de lo que podía esperar, porque, aunque yo no les gustaba como la madre de la hija de José Fernando, la niña ha nacido y las cosas se han calmado simplemente por ella. La verdad es que me están ayudando mucho. Estuvo con ella en neonatos y luego vino a verme y darme la enhorabuena, me dijo que era preciosa y muy morenita. Tenemos una relación muy cordial. (...) Como todos los abuelos, dice que es muy guapa".