Lourdes Montes ha pasado por Madrid para ser madrina del Smart Pik by Pikolin, el primer colchón inteligente del mercado. En el transcurso de la presentación, la esposa de Francisco Rivera confesó ser muy dormilona, aunque reconoce que después de haber sido madre eso ya es historia. "Desde que nació Carmen, duermo con un ojo abierto y otro cerrado, como cualquier madre, pero merece la pena. La niña está muy graciosa, está aprendiendo a hablar, y te tiras de risa con ella, es súper lista, lo repite todo, que te voy a decir que soy su madre", comentó.

De Cayetana, la hija de su marido, y de Eugenia Martínez de Irujo, con la que se lleva muy bien, dijo que para ella su hermana era como su juguete, al haber diferencia de edad considerable. "Tana se la lleva con sus amigas a dar paseos, y cuando está en casa Carmen siempre va detrás de ella".

El matrimonio tiene pensado en aumentar la familia con el tiempo. Por su parte a Lourdes le gustaría tener familia numerosa." Por Francisco tendríamos uno más, pero por mi parte no. Quiero tener más, soy de familia numerosa y es lo que quiero para nosotros", explicó.

El periodista Carlos P. Gimeno y Lourdes Montes | Archivo

El próximo mes de septiembre, Francisco se retira de los toros. "Yo se lo he pedido muchas veces, pero comprendo que me casé con un torero, y se retira cuando él lo ha decide, no porque yo se lo haya pedido. Está muy ilusionado como cada año, con la corrida goyesca de Ronda, y a mí me gusta mucho esa localidad. Iremos después de pasar unos días en la playa, no tenemos muchos planes porque tendrá que torear".

Lourdes, al preguntarle como encajó su marido la reciente muerte de Fandiño, se le cambió la cara. "Es terrible, porque te das cuenta que eso también te puede pasar a ti. Francisco me llamó con el cuerpo cortado para darme la noticia. Esa misma tarde él también toreó, ha sido muy duro para todos y, cuando eso ocurre, te das cuenta que te puedes quedar en el ruedo. No comprendo cómo hay gente que se alegre de la muerte de un ser humano, por muy animalista que se sea. Lo de las redes sociales, me imagino que se tendrá que regular de alguna manera".

Desde el punto de vista profesional, está encantada de lo bien que le va diseñando tres de flamenca. "Estoy muy centrada en ello, la acogida ha sido estupenda, y pienso seguir con ello, ha sido una sorpresa, de la que estoy feliz".