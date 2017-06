Laura Escanes estalla tras la filtración de sus supuestos audios

Esta semana, Laura Escanes se convirtió en trending topic después de que se filtraran unos audios supuestamente suyos en los que se oye a una joven gritando a su novio muy nerviosa. Muchos aseguran que la autora de las notas de voz es la mujer de Risto Mejide pero la historia no es nueva. El año pasado se vio obligada a desmentir que se trata de ella y ahora que ha salido una segunda parte de estos audios, Laura ha decidido contestar.

En una nueva entrada de su blog titulada "Respeto", Laura escribe que "el problema llega cuando en redes y prensa se dice y hasta se afirma que los audios son de Laura Escanes". "Los mensajes y grabaciones entre una pareja son privados y en el momento que uno lo publica en un foro sin el consentimiento del otro, y los otros lo distribuyen están cometiendo un delito. Por lo tanto, yo no voy a difundirlos ni voy a decir nada más sobre estos audios. Allá vosotros", añade.

"Los que me conocéis y los que me habéis seguido en redes sabréis que las críticas no las he llevado mal y he aguantado mucho. Pero es obvio que no es agradable leer mentiras semana tras semana y aún así hacer oídos sordos y seguir adelante con tu trabajo, tu familia y tus amigos. Claro que al ser 'personajes públicos' tenemos ese riesgo. No es todo de rosa y nos exponemos a que la gente hable. Bien, mal, regular. Como quieran. Pero ¿existe algún tipo de límite? ¿Quién lo pone? Después de la nochecita en Twitter y en prensa he visto que desde luego no existe ningún límite".

"Si hay algo bueno en todo esto… es que a la autora del audio la estoy protegiendo con todo este revuelo. Estés donde estés te mando un abrazo grande. Nadie debería pasar por esto. Todo mi apoyo a ti y a todos los que estáis sufriendo. Basta ya", concluye. Además, denuncia que tras convertirse en trending topic, recibió "más de 12.000 tuits en pocas horas con memes, insultos, amenazas y mil barbaridades que no voy a reproducir aquí. Esto no es respeto".