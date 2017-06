Primeras declaraciones de Belén Esteban tras ganar el juicio contra Toño

Este jueves Telecinco era una fiesta. Sálvame comenzó el programa con desfile a las puertas de los estudios de Fuencarral, bailarines y majorettes incluidas. No faltó la fila de colaboradores y público rodeados de confeti para celebrar que Belén Esteban ha ganado el juicio que la enfrentaba a Toño Sanchís y por el que el exrepresentante tendrá que pagar más de 600.000 euros.

Muy nerviosa y emocionada, Belén dio sus primeras declaraciones en plató tras conocer la noticia. La colaboradora recibió una llamada por la mañana temprano y lo primero que hizo fue llamar a su familia, aunque todavía no ha querido dar demasiados detalles ya que el mismo jueves por la tarde tenía previsto reunirse con sus abogados. "Me he enterado esta mañana a través de un compañero, me he abrazado a Miguel y he roto a llorar". El cariñoso mensaje a su pareja no faltó. "Quería darle las gracias a Miguel. Estos dos últimos años que hemos pasado no han sido fáciles. Sin pedir nada a cambio, ha estado conmigo. Se va a enterar España de lo mal que lo hemos pasado con datos y documentación. Sabes que tengo dos amores en mi vida, uno es mi niña y el otro eres tú. Gracias, ¡te quiero!", dijo casi entre lágrimas.

Después de tanta felicidad, Belén avisa: "Va a saber España entera quién es Toño Sanchís porque no se ha contado nada, pero se va a contar". ¿Hablará Toño en El Programa de Ana Rosa?