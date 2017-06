Toño Sanchís, hundido: "Siento rabia; yo no era un representante al uso"

La noticia, difundida inicialmente por El Programa de AR, se ha convertido en la noticia del día en el ámbito del corazón. El juez del mediático juicio de la colaboradora de Sálvame Belén Esteban ha dado la razón a sus reivindicaciones, abriendo la puerta a –además– otras causas que pueden meter en aún más dificultades a Toño Sanchís.

Y es que la sospecha de que éste falsificase las firma de su representada en una causa benéfica puede abrir un nuevo proceso penal ahora que el civil ha quedado atado. Eso no es óbice para que Sanchís recurra la sentencia, que no obstante ha sido abrumadora en su veredicto.

Esta resolución judicial establece que Toño deberá pagar a Belén todo lo que ésta le pedía más los intereses y las costas del juicio. Un varapalo para el mánager que le ha pillado de camino a Valencia, donde se reunirá con sus abogados para estudiar el siguiente paso.

Aún así, Sanchís no se ha querido esconder y ha hablado en directo para El Programa de Ana Rosa: "No tengo la sentencia conmigo, por eso voy a Valencia para leerla, pero lo que me han dicho es que vamos a recurrir porque no estamos de acuerdo. Pero no se mucho más".

"No ha sido favorable porque la jueza se agarra a la validez de un contrato de 80-20% frente a un verbal 70-30% que me dijo ella. Se dijo que yo no había aportado documentación y el contrato del 80%-20% lo aporté yo porque ella no tenía nada", ha explicado un Toño Sanchís evidentemente afectado.

"Hay pruebas y constancia de contratos en el que ha habido un 70%-30%; esa es la verdad y ella lo sabe", ha explicado. "Siento impotencia y rabia en este momento, porque esta persona no ha tenido queja en nueve años y fue ella la que dijo que le parecía bien –porque no era yo un representante al uso– que le dijera lo que quería ganar y yo le dije el otro porcentaje".