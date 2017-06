Sandra Barneda como ella misma dice, no puede estar disfrutando más de la última edición del concurso Supervivientes, de él que la presentadora, con mucha mano izquierda, modera el debate cada domingo. "No es nada sencillo, pero estamos viviendo un momento muy dulce. Esta última edición está arrasando, porque son muy de verdad, y eso gusta mucho al espectador", explicó.

Barneda hizo un repaso de los concursantes, alguno de ellos ya ha regresado de la isla como es el caso de Leticia Sabater. "Leticia es como un Muppet, se está equivocando, porque sí quiere continuar haciendo platós no puedes hacer comentarios que nadie se cree, eso te deslegitima totalmente. Ella cree que la agresividad funciona, y está trazándose caminos. Yo hay cosas que nunca he consentido, y no lo pienso hacer".

Respecto los colaboradores, comentó que es complicado porque todos quieren hablar. "Hay veces que no te escuchan, y siempre les parece que hablan poco. Pero es bonito, y la verdad es que el ambiente es bueno. No tengo un favorito, pero tengo que decir que José Luís, me ha sorprendido mucho, y Juan Miguel me da muy buena espina, aunque ahora se ha venido abajo. De Alba te puedo decir que pensaba que no iba a durar mucho cuando hizo el amago de regresar, le dio un brote, porque ella es así. Sobre la relación con su madre, pienso que no se hacen bien la una a la otra. Son muy pasionales, y a las dos les está yendo muy bien por separado. Gloria Camila y Kiko también me han sorprendido, ella es muy fuerte y muy competitiva, nunca se da por vencida, a pesar del bajón de la separación de su novio estoy segura que lo superará".

De momento, no tiene planes de vacaciones, falta mucho programa, así lo declaró. La presentadora fue una de las madrinas del nuevo colchón Pikolín.