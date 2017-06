Dulceida no quiere oír hablar de feminismo

Hablar de feminismo en público se ha convertido en una conversación peligrosa para las famosas. Sus declaraciones -acertadas o desafortunadas según quién las interprete- generan polémica en las redes sociales, con linchamiento incluido. El caso más reciente es el de Blanca Suárez. En declaraciones a Europa Press, la actriz aseguró que el feminismo "es una moda". "Ahora mismo hasta hacemos camisetas. Creo que esto es algo que está muy bien que cobre fuerza porque nunca está de más en temas que no terminan de resolverse del todo. Se ha avanzado mucho, prefiero ver esa parte pero creo que esto viene de hace años. Por muy de moda que esté ahora, lleva muchos años. Aunque se ha avanzado mucho, prefiero ver esa parte pero creo que esto viene de hace años".

Descontextualizadas o no, las palabras de Suárez fueron lo más comentado del día. Pero no es la única. De camisetas y modas sabe algo Aida Domenech, más conocida como Dulceida. Esta joven de Barcelona es considerada una de las mayores influencers de España: está a punto de alcanzar los 2 millones de seguidores en Instagram y tiene más de 1 millón de suscriptores en Youtube, además de tener perfume propio y una recién estrenada línea de ropa. A través de su web Dulceidashop, lanzó una camiseta con la palabra 'Feminist' impresa, y aunque no es la primera marca en hacerlo, el revuelo causado también la llevó a la lista de trending topic. En una de sus fotografías de Instagram, Aida aparece con su prenda, en una piscina y subida a un flotador con forma de flamenco. A la imagen le acompañaba un texto: "Para mi feminista no es nada más que luchar por la igualdad. Las mujeres no somos mejores que los hombres, ni los hombres mejores que las mujeres, (debemos serlo) y por eso luchamos día a día, por la igualdad en todos los sentidos", pero la bloguera fue tachada de "frívola" u "oportunista".

"Uno: el feminismo no se vende. Dos: me parece lamentable que te hagas llamar feminista y no sepas por lo que luchamos realmente, que no es la igualdad", criticaba una de sus detractoras. La influencia de Domenech sirve para las marcas, pero su discurso no parece calar en causas más importantes.

En su último evento como imagen de la marca de ginebra BULLDOG, Chic quiso saber en qué se inspira Dulceida a la hora de diseñar. "Me inspiro en muchas cosas, me gusta plasmar mi personalidad y siempre me ha funcionado haciéndolo así, haciendo lo que a mí me gustaría. Por ejemplo, la ropa que a mí me gustaría tener", confesó. Pero al preguntarle por la polémica que surgió en torno a su famosa camiseta, la respuesta fue el silencio absoluto. "Sobre feminismo, no", advirtieron desde su equipo. ¿Es Aida Domenech feminista? Definitivamente, sí, pero prefiere no hablar de ello, al menos con la prensa. ¿Tendrán algo que ver las controversias recientes? Como buena influencer, Dulceida utilizó la seguridad que le proporciona su cuenta de Instagram para responder a la polémica: "Soy mujer, luchadora, emprendedora, trabajadora, soñadora. Quiero la liberación de la mujer, efectivamente, pero quiero su consecuencia, que es la igualdad. Al igual que quiero el amor y no el odio. No critico, intento no juzgar y doy mensajes positivos siempre", escribió.