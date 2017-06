Manel Fuentes sin lugar dudas está atravesando uno de los mejores momentos profesionales. Su tiempo lo divide entre la radio, televisión y su grupo de música. "Estoy muy contento, no paro de trabajar, me espera un verano repleto de conciertos, además de estar preparando la nueva temporada de 'Tu Cara Me Suena 6', a parte de alguna gala. Como verás no me puedo quejar. También tendré unos días para estar con los chavales y la familia, eso es muy importante", comentó.

El catalán reconoce que no es fácil mantenerse y que el tesón y el esfuerzo son fundamentales. "Disfruto mucho con mi trabajo y pienso que esa es la clave con el paso de los años para conseguir mantenerte en el circuito. A eso le das un valor que antes no éramos conscientes de ello y, como te digo, ahora lo valoro mucho. Reconozco que me siento muy querido por el público y me faltan vidas para agradecérselo de corazón", confesó.

La música le fascina y cuando se va de bolos, como se suele decir, lo pasa como un enano. "En las actuaciones la gente lo pasa muy bien, disfrutando viendo cómo el presentador de 'Tu Cara Me Suena' se transforma durante el tiempo que dura el concierto y las críticas no pueden ser mejores. Además, la experiencia de la música sí que te da la respuesta inmediata del público, así como en la radio es a través de llamadas telefónicas o esperar el EGM o las audiencias de cada programa en televisión, pero la dimensión total para mí la tienes cuando el público que está viendo tu actuación disfruta y se transforma bailando, y te dicen lo mucho que han disfrutado con nosotros, y eso no tiene precio", concluyó Manel Fuentes