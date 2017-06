Imanol Arias, más solo que la una

Se estrena en breve Despido procedente, la última película de Imanol Arias, rodada en escenarios de Madrid y Buenos Aires, a las órdenes de Lucas Figueroa, junto a Hugo Silva y Darío Grandinetti. Este último, excelente actor argentino, lleva más de un año de relaciones con Pastora Vega, la "ex" del galán leonés-vasco. Imaginamos que el trato entre ellos habrá sido cordial durante el rodaje pero lo cierto es que los personajes que interpretan en esta cinta los han llevado a un enfrentamiento que no deja de ser sorprendente. Porque les extracto el argumento de ese Despido procedente. Resulta que Imanol Arias es el ejecutivo de una multinacional que un día, por la calle, es abordado por un desconocido, que le pregunta por una dirección. Algo a lo que a cualquier transeúnte puede ocurrirle a menudo. Sucede que, cuando ese desconocido viandante, incorporado por Darío Grandinetti, acude al lugar donde le ha indicado el ejecutivo, advierte que no es el que buscaba. Y a partir de ese momento se inicia una desconcertante acción que adquiere caracteres de "thriller". Entre pillos anda el juego. El rol del argentino lo lleva a una constante persecución del pobre directivo, quien no acierta la razón de ese continuo acoso. El tipo que interpreta Grandinetti se lo hace saber: por culpa de que acudiera equivocado a un sitio para él determinante, le echa a aquél las culpas y le exige una indemnización. Dicho así, ello parece propio de un enloquecido. Absurdo en principio, sí, pero eje de este filme en el que quiere mantenerse la tensión del espectador.

No puede quejarse Imanol Arias de falta de trabajo cuando en su profesión apenas si como él puede así contarlo un apenas diez por ciento de sus colegas. Por supuesto que le esperan los nuevos capítulos para la siguiente temporada de Cuéntame; luego tendremos Antonio Alcántara y familia para rato. Pero es que concluye asimismo su participación en la segunda parte de Velvet, que se rueda en Barcelona. El título de la serie se verá con un añadido: "Velvet colleccion". El papel de Imanol Arias es el de un rico banquero catalán, Eduard Godó, propietario también de unas bodegas, que se convierte en el principal accionista de esos almacenes, que en adelante estarán situados en la Ciudad Condal, ambientados en los primeros años 70. Ya no estará en la historia Miguel Ángel Silvestre, pero sí quien como Ana Rivera figuraba como su amor imposible y finalmente su mujer. Y Paula Echevarría, la actriz que se ha consagrado para la multitudinaria audiencia con tal personaje, reaparecerá en los primeros capítulos, con su tío de ficción, José Sacristán. Del elenco anterior, continuarán Asier Etxeandía, Javier Rey, Marta Hazas, Aitana Sánchez-Gijón y Adrián Lastra. Velvet colleccion constará de diez capítulos, de cincuenta minutos de duración cada uno, que serán emitidos en el próximo otoño, probablemente a finales de octubre o comienzos de noviembre. Eso sí: de momento parece ser que sólo a través de Movistar +, plataforma de pago.

No esperaba Imanol Arias que le llegara este, llamémoslo, regalo inesperado de Velvet colleccion. Y con lo que le pagan, confía que le servirá para hacer frente a sus deudas con el Fisco, elevada multa incluida. Que él ha explicado diciendo el dinero que sacó fuera de España fue por miedo. Y aunque ETA lo amenazara tras aquel discurso contra la organización terrorista que leyó en un acto en la madrileña Puerta del Sol, hace ya tiempo, no se justifica para que incurriera en esos delitos monetarios. Cierto que pasó malos ratos por la persecución de que fue objeto por parte de la siniestra banda; que recibió insultos y cartas intimidatorias; que tuvo que llevar un par de escoltas durante varios años… Pero ello, se ha concluido, es ajeno a sus compromisos con Hacienda. Ahora ha asegurado que de todas formas fue un error. ¿Otros envueltos en parecidas causas reaccionarán igual, serán también llamados a pasar por la caja recaudatoria del Estado, o se librarán? De todo habrá, como siempre.

Con Irene Meritxell | Archivo

Y si Imanol Arias es afortunado en su profesión, donde está reconocido como el galán de cine y televisión mejor pagado de España, en cambio en amores pasa también ahora por malos tiempos, cuando a él no le faltó nunca una mujer a su lado. Y ya es notable su biografía sentimental. Pero entre sus cuitas con el Tesoro Público y sus diferencias con su última conquista, Irene Meritxell, los últimos tiempos han sido de infarto para él. ¿Qué lo llevó a romper con ella? ¿Tal vez que se sintió incomprendido y poco apoyado cuando se vio envuelto en la trama de los llamados "papeles de Panamá"? La única declaración que al respecto se le conoce es que sus caminos profesionales iban en dirección opuesta; que viajaban mucho; que se veían poco… Tal vez, pero a uno le parece que hubo más que eso. En tierras americanas Irene Meritxell, ya la han cazado los "paparazzi" con otro noviete. A Imanol Arias trataron de emparejarlo en el último Festival de Cine de Málaga, en marzo pasado, con una jovencita, pero eso no pasó de ser un encuentro fugaz. Pues la verdad es que el actor ahora se siente mas solo que la una y no desea otra cosa que no meterse en más líos sentimentales. Comenta que se siente muy feliz en una cama grande, para él solito…

Con su "ex" Pastora Vega tiene periódicos contactos telefónicos para saber de ella y comentar si hay alguna incidencia en la vida de sus dos hijos. El mayor, Jon, por cierto ha dejado de interesarse por la música –tenía un conjunto rockero- y ahora está más interesado en ser actor. Ha hecho papelitos en varias series televisivas y confía que su padre lo vaya orientando en tan complicado mundo del espectáculo.

A sus sesenta y un años cumplidos en la última primavera, Imanol Arias espera satisfacer por completo sus deberes fiscales, por muy elevados que resulten, y contemplar la vida, aunque siga trabajando intensamente, con menos sustos. Lo primero que ha de hacer, si no lo ha decidido ya, es contar con un buen asesor fiscal. Para sus amores, si es que decide no abdicar de su poder de seducción con las mujeres, no necesita consejero alguno.