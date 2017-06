Olvido Hormigos, ¿reclamo de una web para adultos?

Este jueves, se hacía pública la sentencia en la que la justicia daba la razón en primera instancia a Belén Esteban tras denunciar irregularidades en los pagos por parte de su ex representante Toño Sanchís. Todos los medios se hicieron eco de la noticia y los programas de Telecinco celebraban la victoria de su compañera.

Pero las malas noticias no acaban ahí para Toño Sanchís y ahora se ha hecho pública una información que puede poner en peligro su relación laboral con Olvido Hormigos, una de las pocas representadas que le quedan. Este viernes, Kiko Hernández reveló que un empresario de una página web de contenido adulto se puso en contacto con el representante porque estaba muy interesado en que Olvido Hormigos fuese la imagen de su empresa. Tras varios intentos de negociación, Olvido, Toño y Kiko Matamoros se reunieron con el ejecutivo para saber las condiciones que tenía que aceptar para realizar el trabajo. "En esa reunión donde está Olvido Hormigos, Kiko Matamoros y ToñoSanchís le dicen ser la imagen de una página para adultos donde, además, el dueño de esa página de adultos o de esa app pide un vídeo de máxima calidad de Olvido Hormigos", comenzó contando el colaborador.

"Bien, aquí viene lo gordo y es que Toño Sanchís, cuando el señor que va a poner la pasta dice 'tenemos a Olvido Hormigos'. Dice Toño Sanchís 'no, no tenemos a Olvido Hormigos porque dice que no. Porque tiene hijos y por pudor va decir que no.Pero no te preocupes que yo le pongo en el contrato abajo una cláusula y al final lo tiene que hacer sí o sí'. Esto es lo que nos cuenta el señor que estaba negociando con Toño Sanchís. Olvido Hormigos sabe de esta reunión, sabe de esta negociación con Kiko y con Toño, pero no sabía el final. No sabía que Toño Sanchís quería cerrar por un alto importe de dinero, muchísimo dinero, esa colaboración", terminó Hernández. Una información que de ser cierta destaparía un intento de engaño hacia la ex concejala y que podría significar el fin de la relación laboral con su representante.