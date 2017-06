Este jueves los espectadores fueron testigos del fugaz paso de Bigote Arrocet por el plató de Supervivientes. Como ya avisó en días anteriores, Jorge Javier Vázquez y la organización del concurso decidieron no comunicar al concursante el delicado estado de salud que atraviesaMaría Teresa Campos tras el ictus cerebral que sufrió hace una semanas, y se limitaron a charlar sobre su discreto paso por Honduras.

Este viernes, Terelu Campos confesó en Sálvame que el reencuentro entre Bigote y María Teresa había sido "muy emotivo". Un momento del que solo fue testigo Gustavo, chófer personal de la presentadora, considerado un miembro más de la familia. "Llegó sola con Gustavo, la única persona que fue testigo del reencuentro", comentó Terelu.

Según la colaboradora, el encuentro terminó con un "inmenso abrazo", aunque comentó el dolor que había sentido Edmundo al enterarse que le habían ocultado la isquimia cerebral de Teresa: "No ha montado una bronca, pero le ha sorprendido muchísimo". "Se me ha quedado un nudo en el estómago. Hubiese preferido saberlo antes", fueron las palabras del humorista a Terelu. ". "Le he dicho a Edmundo que me lo ha hecho pasar muy mal estos dos meses", terminó confesando.