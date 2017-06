Chenoa y por qué no le duran los novios

Lo primero: felicitar a Chenoa porque este domingo, 25 de junio festeja su cuarenta y dos cumpleaños. Muchos la creen palmesana, pero la realidad es que nació en 1975 en Mar del Plata, y luego fue llevada por sus padres a Palma de Mallorca, donde transcurrió su adolescencia y juventud, hasta que al destacarse en Operación Triunfo su éxito fue determinante para que cambiara de residencia. Se llama María Laura Corradini Falomir, pero se la conoce por su nombre artístico: Chenoa. Raro apelativo, que proviene de la tribu sioux india nativa de tierras americanas. A la madre de la artista le gustaba mucho y en honor a una amiga, se lo impuso a su niña. Toda España está al corriente de ella, sobre todo ahora que viene apareciendo en uno de los programas de mayor audiencia en la televisión, Tu cara no me suena todavía. Le han renovado el contrato para la próxima temporada, donde volverá a tener por compañeros a Lolita y a Carlos Latre; en cambio, ya no rivalizará en modelitos con Mónica Naranjo, quien no aparecerá ya en ese espacio musical.

Chenoa es una chica divertida, de aire juvenil, que aparenta menos años de los que tiene, gracias precisamente a ese carácter desenvuelto y simpático que muestra ante las cámaras. Canta bien, posee buena voz. Su última canción de éxito lleva por título "Entra en mi realidad", que repite estos días en su gira veraniega "Soy humana". En su carrera lleva ya ganados siete discos de oro y dos de platino. A todo el mundo no le gusta el amarillo, repetía en sus tiempos César González-Ruano, y es comprensible que Chenoa despierte también críticas adversas, aunque creemos un poco exageradas, como hacía en la sección "La lupa", de un dominical María Vela Zanetti, que la calificaba como "una plasta como de chicle Bazoka rosa que no te quitas del trasero ni con agua bendita".

Y, hablando de trasero, la propia Chenoa, a raíz de aparecer despelotada en un reportaje consentido, a cambio lógicamente de un sustancioso talón bancario, el pasado año, comentaba tener mucho culo, cintura pequeña y unos pechos pequeños, pero muy de su gusto. Tiene estatura media, tirando a baja, pero su físico nos parece muy proporcionado. Superó un cáncer de útero y no ha vuelto a resentirse de ello. Su paso por Operación Triunfo donde quedó clasificada en cuarto lugar; el trampolín que necesitaba para su éxito. Hasta entonces era una vocalista apenas conocida fuera de Baleares.

Chenoa en Interviú | Archivo

Allí en Operación Triunfo se ha recordado hasta la saciedad tras esa llamada cobra de un programa televisivo del pasado fin de año con David Bisbal, que estaba coladísima por el almeriense de los ricitos, quien la dejó para seguir su carrera y otros amores, lo que causó en la argentina-mallorquina una terrible depresión. Lo negará siempre, pero David seguirá siendo su gran amor. No en vano fueron tres años lo que duró su apasionada convivencia Aun esperaba reconciliarse la última vez que se vieron para grabar tal programa, entre otros concursantes de Operación Triunfo. Esperanzas truncadas. Ya estaba en la vida de Bisbal su nueva compañera, la modelo venezolana. Pero el andaluz no fue el primer novio de Chenoa, sino un músico de nombre Luis Depestre. Posteriormente al romance con David, entró en su vida otro colega, Basty, del conjunto D´Nash, al que cambió luego por un guapo actor, Alex González.

No debió ser seria la cosa, pues en adelante cayó en manos de un joven avispado productor teatral, hijo del importante empresario del espectáculo Enrique Cornejo, de nombre Alain. Parecía esta pareja más estabilizada, aunque fue una apariencia. Cambió de amante, y el siguiente era otro empresario, Curi Gallardo. Ni que decir tiene que, mientras tanto, Chenoa no dejaba de aparecer en las revistas del color. Si era o no infeliz en su vida sentimental, a cambio obtenía una publicidad que le venía bien a su guadianesca carrera, que a veces se resentía de falta de nuevos éxitos. Otra vez pareció ilusionarse con un cantante emergente, con gran futuro, David de María, pero tampoco duró mucho lo suyo, ni lo del guitarrista Javier Arpa.

Chenoa y Bisbal | Archivo

A día de hoy, Chenoa continúa solterita. Desmintió que el humorista David Guapo, de treinta y seis años, fuera algo serio en su amistad. Haciendo recuento de su biografía sentimental, la cantante ha llegado a decir que los novios no le duran más de un año. Como si fueran una servilleta de esas que venden los parados en los semáforos. No por ello ha perdido la sonrisa, insistiendo que si no contrae matrimonio ni es madre, tampoco eso va a significar un fracaso en su vida. Cantando, se le olvidan las penas. Si es que las ha tenido, aparte del tan traído y llevado episodio con Bisbal. A quien debiera agradecerle su desaire cuando ella quería besarlo, o quizás pensaba que él le iba a dar un ósculo. El caso es que ella ha protagonizado un "spot" de Amena, preguntando: "¿Tu compañía te cobra?

Chenoa invierte sus ganancias en varios negocios que le administra su hermano Sebastián. Montaron una pequeña discográfica, que les fue mal, pero en cambio una empresa de ropa les es rentable. La cantante es la propia diseñadora de esos artículos. Luego, mantiene una intensa actividad en las redes sociales, en Instagram, sobre todo. Y cuenta, entre sus miles de admiradores, muchos de la comunidad "gay", cuya revista Shangay la ha premiado en un par de ocasiones.