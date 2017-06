Después de una larga espera, Edmundo Arrocet ya conoce toda la verdad sobre el problema de salud que sufrió María Teresa durante su estancia en Supervivientes. Como no podía ser de otra forma, el cómico regresó al plató del programa y de la mano de Sandra Barneda contó todos los detalles sobre sus primeras horas al lado de Campos.

Una vez más Edmundo sacó su lado más humano y sincero al hablar de su pareja y reconoció que la periodista no le contó todo lo que había sucedido desde el primer momento: "No, es tan noble. Esperó hasta el otro día. Me dejó dormir y al otro día fue a verme y yo me quería morir", explicó Edmundo sin poder contener las lágrimas.

Bigote, más sereno, comentó que él nunca se hubiera imaginado que lo que ella le tenía que contar tuviera algo que ver son su salud. No terminó de entender la magnitud de lo sucedido hasta que habló con sus hijos y las hijas de María Teresa.

"Yo me imaginé cualquier otra cosa y cuando me lo contó me tomé un lexatin, me tomé un tiempo y cuando regresé estaba en plan más macho. Cuando ya me terminaron de contar, me quedé alucinado. Ella me quiere mucho, yo a ella igual y ella sabía que me gusta mucho Supervivientes. Cuando uno quiere a alguien prima el hacerle feliz", comentó.

Sin duda, la vuelta a España no ha sido fácil para Edmundo y es que durante toda la entrevista el cómico tuvo las emociones a flor de piel, rompiendo a llorar en varias ocasiones. Tras ver todos los debates que se han suscitado en su ausencia, el cómico no dudó en afirmar: "Ahora viendo esto me hubiese venido inmediatamente, no te quepa la menor duda, pero la generosidad de ella la hace más grande de lo que es".

Sobre la emotiva llamada que recibió de María Teresa cuando estaba en el palafito, comentó: "Me asustó tanto cuando me dijo que no quería saber nada de mí y de repente la escucho. Presentí que algo pasaba porque hay tres cosas que podían pasar en mi familia: un embarazo de riesgo, mi hermana y mi tía. Cuando me enteré que había sido ella no me podía creer que hubiera sido tan valiente por hacerme a mí feliz".

Relación con sus compañeros de 'Supervivientes'

En cuanto a la relación con sus compañeros, Edmundo tiene claro sus ganadores: "Si hubiese sido mujer, Gloria Camila, y como hombre José Luis, absolutamente". De su mala relación con Laura Matamoros, Edmundo explicó: "Lo que me dolió es que yo le dije no te voy a votar nunca porque Teresa te quiere mucho y me lo pidió ella. Aparte de esto cuando yo no me comí las tostadas ella estando en otro grupo dijo: 'Si yo hubiese tenido un piquito de comida lo reparto con mis amigos'".

Bigote relató que "cuando a mí me dan la fruta yo sé que ella estaba pasando hambre y le di por detrás un plátano y ella no lo repartió con nadie. Se lo comió ella sola. Yo repartía todo lo mío. El alma es más importante que el hambre".

Totalmente enamorado de la isla, Edmundo comentó que sí volvería a la aventura aunque por la situación que tiene ahora María Teresa no lo haría. En cuanto a si su relación ha salido fortalecida después de todo lo ocurrido comentó: "Con lo que ella ha hecho, si ya la quería, la quiero mucho más. Por lo buena que ha sido, hay que tener un alma muy noble".