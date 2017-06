La presentadora Irene Junquera, ahora mismo en All you need is love... o no, de Risto Mejide, va a necesitar los consejos del presentador. Su novio, el medallista olímpico Cristian Toro, ha dado portazo a una relación de cuatro años con vistas a una inminente boda.

La revista Corazón asegura que la periodista está destrozada y no se esperaba en absoluto esta ruptura. Conocida por su trabajo en Chiringuito de Jugones y Zapeando en La Sexta, se ha volcado en el trabajo y sus amigos para superar el mazazo.

Todo apunta a que ha sido la distancia y los compromisos laborales de ambos lo que ha provocado la ruptura. Mientras él entrena en Avilés, Irene tiene su domicilio y trabajo en Madrid.

La pareja comenzó su relación en el año 2013, después de que el piragüista se diera a conocer en el programa de Telecinco Mujeres y Hombres y Viceversa.

Ninguno de los dos se ha manifestado al respecto, pero tal y como explica la revista, ha sido Toro quien ha tomado la decisión de cortar por lo sano, sin que de momento haya trascendido la presencia de terceras personas.