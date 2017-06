Terelu Campos ha escrito su autobiografía, Frente al espejo (Ed. Plan B), junto a Kike Calleja, "uno de los que fuera uno de los hombres de su vida sentimental", según Pronto.

La historia de amor de la pareja abre el libro a modo de preámbulo. "Fue corta pero muy intensa –cuenta un compañero de ambos en Sálvame–. Se quieren mucho pero, por circunstancias de la vida, llegó la ruptura. Es más, María Teresa Campos sigue llamando 'yerno' a Kike, porque es consciente de todo el bien que ha hecho y hace a su hija".

Además, según Pilar Eyre, la matriarca del clan de las Campos definió a su "yerno" como "follamigo" de su hija. La propia Terelu dice que jamás han tenido una relación sentimental "propiamente dicha, sino momentos de intimidad. Nos sentimos muy bien juntos y me divierto mucho con él. Salimos a cenar, viene a mi casa… Me hace sentir más joven cuando estoy a su lado". Por su parte, Calleja dice de Terelu que es "la mujer a la que más he querido en mi vida".

En cuanto al hombre más importante de su vida, una persona del círculo familiar de las Campos apunta en Semana que "el hombre más importante en la vida de Terelu" ha sido Alejandro Rubio: "Su matrimonio fracasó, pero siguen siendo grandes amigos y se ven con frecuencia, sobre todo, desde que Alejandro perdió a su pareja, Beatriz, víctima de un cáncer".

Precisamente, en el libro también se trata la lucha de la colaboradora de Sálvame contra el cáncer: "Cuando sufres esta enfermedad nunca puedes respirar tranquila". En la obra, recuerda que la gente le mandaba medallas de santos y que llegó a llevar 17 colgadas del cuello.