La incómoda pregunta de Antonia dell'Atte a Ana Obregón sobre Alessandro Lequio

Hace una semana que volvió a la televisión española una de las personalidades más arrolladoras de la prensa del corazón. La modelo italiana Antonia dell'Atte regresó a Telecinco doce años después de su última entrevista y regaló una divertida entrevista en la que repasó su historia de amor con Alessandro Lequio y la guerra que mantuvo durante más de 25 años con Ana Obregón, ambas madres de un hijo del conde. La actriz entró por teléfono y charló con su exenemiga demostrando la buena relación actual: "Antonia y yo tenemos muchas cosas en común. La veo fantástica, es una mujer que ha demostrado que, pase lo que pase, vamos a luchar por nuestros hijos", dijo Ana.

Esta semana le tocó el turno a la actriz, que se sentó en el plató de All you need is love...o no junto a Risto Mejide, dispuesta a repasar los momentos más destacados de su vida amorosa.

Obregón confesó ser fan del programa y aunque se mostró algo esquiva al desvelar los nombres de los hombres de su vida, sí que habló abiertamente sobre su relación con Alessandro Lequio. La actriz recordó que fue Antonia dell'Atte, en aquel momento pareja del conde, la que les presentó: "Se estaba separando cuando empezó a salir conmigo". Además, como ya hiciera Ana Obregón la semana pasada, Antonia dell'Atte entró por teléfono y le preguntó el motivo por el que no se casó con Alessandro Lequio: "No me casé con él porque tú no le diste el divorcio, pero luego te lo he agradecido toda la vida", contestó provocando un momento de tensión en el plató ante una pregunta un tanto incómoda.

Miguel Bosé, Aessandro Lequio, Micky Molina, Fernando Martín, Davor Suker… fueron algunos de los nombres que salieron al repasar su lista de amores. Incluso a punto estuvo de desvelar el nombre de un futbolista con el que tuvo un romance y nunca se dio a conocer: "No lo puedo decir, pero era futbolista de primera división y no jugaba en el Real Madrid", dijo, dejando la duda en el aire.

Risto también se interesó en conocer los detalles de su relación con David Beckham. La actriz confesó que llegó a intercambiar mensajes con el futbolista, pero que realmente Victoria no tenía "motivos reales" para montar la famosa escena que tuvo lugar en un gimnasio de Madrid: "La última vez que vi a Victoria casi me arranca los pelos".

El momento más emocionante de la noche se produjo cuando Álex, hijo de Ana, sorprendió a su madre con un vídeo en el que le dedicó unas palabras: "Tenemos una vida por delante juntos. Te quiero. ¡Gracias por darme los medios necesarios para estar donde estoy! Este soy yo, el hombre de tu vida". Obregón rompió a llorar y confesó sentirse muy orgullosa de lo que había conseguido su hijo sin necesidad de aprovechar la fama de sus padres.