Tamara Falcó ha sido nombrada embajadora de los últimos modelos de electrodomésticos LG Ultrapremium que están a la venta en exclusiva El Cortes Inglés. La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó dedicó un tiempo a hablar con los medios después de la presentación y según comentó, lo que más le gusta de la casa es ordenar y limpiar. "Me gusta que esté todo súper limpio. Yo no pongo lavadoras porque en casa de mami hay servicio. Cocinar también me gusta, lo que mejor me sale es el arroz con coliflor".

Hace unos días su madre dijo que Tamara era muy difícil con los hombres, a lo que respondió cuando le preguntamos. "No sé de donde se ha sacado mi madre que soy difícil, me sorprendió que dijera eso, ahora no se me va acercar nadie", comentó entre risas, y volvió a dejar claro que no tiene novio y que está sola. "Hace dos días un chico me pidió el teléfono y le dije que 'naranjitas de la China'. Tenemos amigos comunes, pero no me interesa, ni tampoco las citas a ciegas, ni las aplicaciones. Tengo amigas que lo han hecho y les ha salido rana, hay mucho malévolo suelto. Yo creo en el flechazo".

Visiblemente más delgada y siempre con buen humor reconoció que tenía muchos defectos y que ya tenía planeado el verano. Lo pasará entre Ibiza y Cádiz y también verá a sus hermanos.