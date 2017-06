Carmen Lomana estropea la felicidad de Belén Esteban: "Me debe 30.000 euros"

La felicidad de Belén Esteban tras ganar el juicio a Toño Sanchís es la felicidad de Telecinco. Después de la fiesta de la semana pasada, hay alguien dispuesto a ensombrecer tanta exaltación y esa no es otra que Carmen Lomana. Las dos coincidieron en Mira quién baila en 2010, concurso que ganó la princesa del pueblo, y nunca se han llevado muy bien.

Hace unos días, la socialité mandó un mensaje a través de su cuenta de Twitter dándole un toque de atención a Belén. "Espero que Belén Esteban tenga suerte a la hora de cobrar a Toño. Yo gané un juicio en el Supremo a Belén y todavía no he cobrado las costas", dijo, y de momento no ha pedido otra ejecución.

Espero que Belen Esteban tenga suerte a la hora de cobrar a Toño. Yo gané un juicio en El Supremo a Belen y todavía no he cobrado las costas — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) June 24, 2017

Lomana comenzó una batalla judicial contra varios colaboradores de Sálvame por lo que consideró una agresión ilegítima hacia su imagen, intimidad y honor. Los demandados fueron Belén Esteban, Kiko Matamoros y Mila Ximénez y los tres fueron condenados en 2015 por el Tribunal Supremo a pagar las costas de aquel procedimiento con 30.000 euros Belén y Kiko y 60.000 Mila. A esta cifra, habría que añadir los intereses por el tiempo transcurrido desde que se dictó la sentencia.

Cuando una de sus seguidoras le recomendó llamar al programa para protestar, ella contestó: "Jamás me pasarían, es más me han vetado por ganar el juicio y me dijeron: si hubieses perdido nos habrías dado días de gloria".