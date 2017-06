El mayor temor de Antonella Roccuzzo en su complicada boda con Messi

La boda de Messi con Antonella Roccuzzo está siendo más problemática de lo que creían. Alteraron la fecha, que en principio habían planeado que fuera el pasado 24 de este mes de junio, que es cuando el as del fútbol cumplió treinta años. Finalmente, si no hay otro imprevisto, el enlace se celebrará el viernes 30. Cambiaron del sitio programado para el "lunch" nupcial, Country Funes Hill, porque al padre del novio, siempre entrometiéndose en asuntos de su millonario hijo, le pareció el presupuesto carísimo. Y de los seiscientos invitados han pasado a ser doscientos cincuenta, eliminando a los menos próximos a la pareja. No faltarán algunos de los más emblemáticos compañeros del Barça, como Suárez, Busquets, Alba… El buenazo de Iniesta ha dicho que no está para bodas ahora que ha sido nuevamente papá. Se cuenta con la presencia de Piqué, aunque con reservas, porque su mujer, Shakira, se lleva "a matar" con Antonella Roccuzzo, aunque se asegurase no hace mucho que habían firmado la pipa de la paz. Y es que la novia se malicia que una mujer tan explosiva como la cantante colombiana le quite protagonismo con algunos de sus espectaculares vestidos, temiendo además que inventase alguna treta para no pasar inadvertida en el evento, como por ejemplo, en plena ceremonia, aterrizar en un helicóptero. ¡Ojo a ese detalle, que haría las delicias de los convidados y de los fotógrafos! Éstos serán pocos, muy seleccionados, aunque no se cree que Messi haya caído en la vileza de alguna exclusiva millonaria para hacer más caja. Habida cuenta sobre todo de sus cuitas con Hacienda: la Fiscalía que entiende su caso ha propuesto que el jugador pague una multa de medio millón de euros a cambio de no cumplir veintiún meses de prisión.

Con Shakira, en el palco | Cordon Press

Messi y Antonella han pasado unos días, previos a su enlace, de vacaciones en Ibiza. Y a estas horas ya estarán a punto de aterrizar en Rosario, su ciudad natal, que es donde celebrarán su boda en el hotel Pullman City Center. Cuentan que Rosario es una ciudad de las más peligrosas de Argentina, donde una banda de narcotraficantes conocida como "Los Monos" atemorizan a la ciudadanía. Para evitar conflictos, por precaución, Messi ha contratado una agencia de seguridad ¡israelí! No debe fiarse de ninguna otra de su país, por lo que parece.

Con cierto secretismo se han llevado otros asuntos relativos a este acontecimiento, entre ellos, cómo será el vestido de la novia, que sabemos es del taller de Rosa Clará, sin tener ningún otro detalle. Existen rumores acerca del deseo de Messi de celebrar otra ceremonia en Barcelona, para que puedan asistir muchos de los amigos, directivos del Barça incluidos, a compartir con el matrimonio su felicidad. Hay voces que piensan también que a su regreso a España el delantero azulgrana renovará con el equipo de La Masía, que es donde él se curtió cuando con trece años dejó su país para afrontar en la capital catalana su futuro deportivo.

Lionel Andrés Messi Cuccittini nació en Rosario, como queda dicho, el 24 de junio de 1987. El primero de esos apelativos fue decisión de su madre, quien tenía como ídolo de su juventud al cantante negro Lionel Ritchie. Desde muy niño, se sintió atraído por el fútbol, aunque hubo de afrontar una seria enfermedad que le diagnosticaron, de tipo hormonal. Afortunadamente, cuando se instaló con su padre y hermanos en la Ciudad Condal, el C. de F. Barcelona se hizo cargo de los gastos médicos y, por fortuna, aquella dolencia fue remitiendo.

Lo que no fue Messi fue un chico enamoradizo. Sólo tenía sus ojos para una muchacha de su barrio, hija del dueño de una cadena de supermercados, Único, Antonella Roccuzzo, a quien había conocido gracias a un primo de ella, Lucas Scaglia, compañero suyo en el equipo juvenil del Newell´s. Desde temprana edad, a causa de sus rapidísimos regates y su contextura física, a Messi lo apodaron "La Pulga". Y cuando a sus trece años se vino a España, la relación con Antonella se interrumpió, hasta que se reencontraron un año más tarde. No obstante, dada la distancia que los separaba, ella tuvo dudas de si realmente él estaba enamorado y comenzó a salir con otro chico de su edad. Una relación que duraría tres años, en un tiempo en el que Antonella practicaba mucho la gimnasia y empezaba a estudiar Humanidades y Ciencias Sociales. Tenía también un apodo, el de "La Negra". El reencuentro con Lionel Messi se produjo en circunstancias emotivas: murió una amiga de Antonella en accidente de circulación lo que supuso para ésta una fuerte conmoción. Alguien se lo comentó al jugador quien, impresionado, viajó para estar junto a ella y consolarla. Él regresó a Barcelona con la promesa de mantener su amistad en tanto ella inició sus estudios de Odontología en la Universidad Nacional de Rosario. En 2007 Antonella comunicó a sus amigas que salía con Messi, del que estaba muy enamorada. Habían acordado, efectivamente ese año, su noviazgo, que confirmaron en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Pero él tuvo previamente mucho cuidado al anunciarlo a los periodistas, afirmando que sí, que tenía novia, mas silenciando su identidad. La verdad es que Messi, con respecto a su vida privada, siempre ha procurado mantenerla lejos de la curiosidad de la gente.

A partir de 2010 ya no había duda: Lionel y Antonella no podían estar separados, una en Argentina y el otro en España. Y ella se vino a vivir con su amor en una casa que tenía en Casteldefells. La verdad es que Messi se había adaptado estupendamente a vivir en Cataluña. Hay que decir que su padre, Jorge Messi, impuso su autoridad en la creencia de que tenía en su hijo Lionel un tesoro en el mundo del fútbol. No se equivocó. Pero para ello hubo antes que renunciar a que jugara en el mítico River Plate, club con el que no se entendieron en las negociaciones. El señor Messi, un "pesetero" que se decía antes, ha defendido con uñas y dientes siempre los intereses de su hijo, que eran también los suyos. Trabajaba modestamente como obrero en una fábrica de Rosario y ahora es multimillonario. Cuando se instaló en Barcelona con sus cuatro hijos (Rodrigo, Matías, Lionel y Marisol) la madre hubo de quedarse en Rosario limpiando casas. Marisol fue la única del clan que no aguantó vivir en la capital catalana: le agobiaba que le hablaran en catalán y se pasaba los días llorando. Lionel, no, pero tampoco ha hecho nada por aprenderlo. En eso, la directiva del Barça ha tragado. Messi mete goles, lleva al equipo al primer puesto (no en la pasada Liga, desde luego) y que le importen un pito la lengua de mosén Jacinto Verdaguer y los alaridos independentistas tienen la comprensión de la junta directiva. Con él, no con otros.

La pareja, de vacaciones en Ibiza | Cordon Press

Volvamos a Messi y a Antonella, a quienes habían fotografiado por vez primera en los carnavales de Sitges. Y ahí comenzó la persecución de los paparazzi a la pareja, aunque en Barcelona suelen ser menos agresivos con sus cámaras. Tímida, ella no ha concedido nunca entrevistas periodísticas. Tiene cuerpo de top model. Según la biografía no autorizada de Alexandre Juillard y Sebastián Fest, "Misterio Messi", el trato entre la madre del futbolista y su novia ha sido tenso siempre. Creía la "mamma" que Antonella era un peligro para la carrera ascendente en el fútbol de Lionel. Y una amenaza, porque conviviendo ya en Sitges, la separaba de su amado hijo. Celos, siempre los celos. Eso sí, cuando Antonella dio a luz su primer bebé, Thiago (que ha cumplido cuatro años) la abuela cedió en su mal carácter, y ya no digamos cuando nació el segundo, Mateo (que tiene un añito), y se le caía la baba al verlos mediante el teléfono móvil. El noviazgo de esta apasionada y rara pareja (no van a fiestas, apenas se relacionan salvo con algunos otros matrimonios de matrimonios culés) mereció unas imágenes en "Messi, la película documental", que dirigió el afamado Alex de la Iglesia.

Poco nos queda añadir por nuestra parte acerca de un jugador considerado "el mejor del mundo", en disputa con Cristiano Ronaldo (que no ha sido invitado a la boda, por cierto). En las páginas de ABC, Ignacio Ruiz Quintano, con su intrincada y filosófica prosa, escribía hace no mucho en su sección "El bar de Mou", lo siguiente: "La chulería atribuida a Cristiano Ronaldo no se considera en Messi, lo cual tiene que ver con la belleza. Messi es feo como un gnomo de cuento escandinavo, pero Cristiano Ronaldo es bello como un armado de la Macarena". Lionel Messi será poco agraciado físicamente, pero a la bella Antonella Roccuzzo seguro que le parece un Adonis. Y los cientos de miles forofos del Barça no tienen en cuenta su jeta sino sus extremidades inferiores.