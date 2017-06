El desagradable incidente de una fan con Kiko Rivera: "Me soltó un manotazo y vino hacia mí"

Aunque la noche del 24 de junio fue una muy especial para Isabel Pantoja, que regresaba a cantar a La Cartuja sevillana ante más de 14.000 personas, la tarde se vio empañada por un desagradable incidente protagonizado por su hijo Kiko Rivera y en el que se vio implicada Irene Rosales y Ana, la hija del Dj.

Cuando la pareja se dirigía a la zona VIP desde donde verían el espectáculo de la tonadillera, una mujer, Pastora, se acercó a ellos e intentó hacer una fotografía a Kiko, que tenía en los brazos a su hija. Al darse cuenta, fue hacia ella y le dio un golpe que casi tira al suelo el teléfono de la mujer: "Yo me fui a acercar, le quise hacer una foto. No atinaba a hacerle la foto y, cuando me di cuenta, lo tenía encima y me soltó un manotazo. Se fue a soltar a la niña y se vino hacia mí. Le dije que yo quería hacerle una foto a él, no a la niña. A la niña ni le vi la cara, no iba a por ella. Me dijo que no le hiciera más fotos y me puse muy nerviosa", comentó la mujer este lunes en Sálvame.

En la bronca se vio implicada una tercera persona, amigo de Kiko, que se enfrentó al marido de la mujer que terminó con gritos y empujones mientras Irene intentaba poner un poco de calma. El público empezó a abuchear a Pastora y a su marido: "Un amigo de Kiko se enfrentó a mi marido porque vio que me estaba metiendo la mano por los ojos. Se enfrentó a él, le dio un empujón y casi me lo deja caer. Nos estuvieron abucheando durante todo el concierto, quedamos como malos por querer hacerle una foto a Kiko.La gente no lo vio bien, nos abuchearon y nos hicieron pasar una tarde mala. Le pediría a Kiko que tuviera más educación, y que sabe que está expuesto a esto, sobre todo cuando se está en un sitio público. Si no le gusta, pues que se hubiese quedado sentadito en un lado y que no se dé paseos por el estadio".