Las declaraciones de Alessandro Lequio habitualmente no tienen desperdicio; el conde siempre sabe cómo despertar reacciones encontradas.

Lo último suyo ha sido en El Programa de AR, donde figura como colaborador habitual. Allí, Lequio se pronunció sobre la entrevista de su ex Ana Obregón en el programa de Risto Mejide, All you need is love... o no.

Y es que la presentadora y actriz se las vio con su antigua "enemiga", Antonia Dell'Ate, y no tuvo más remedio que afrontar preguntas sobre su relación con Alessandro... llegando a decir a Antonia, a quien "arrebató" su novio, que "no me casé con él porque tú no le diste el divorcio, pero luego te lo he agradecido toda la vida".

Esas palabras no podían quedar sin respuesta por parte del aristócrata más mediático. "No descubro la pólvora si digo que hace 25 años con Ana no me porté bien, y con Antonia tampoco".

Pero tras el "mea culpa", aseguró que "dejando de lado el resbalón que tuve con Ana..al de Silvia Tinao, yo creo que siempre fui bastante sincero con ella y me porté bien".

Ana Rosa Quintana salió a su rescate, asegurando que "ella [Ana] siempre dijo que como amigo fuiste estupendo". A lo que Lequio contestó, con sinceridad y dejando clara la buena relación entre ambos, que "ella me permitió ser padre "full time", y eso se lo tengo que agradecer".