María José Campanario ha querido dejar de lado durante unos momentos su diferencias con Belén Esteban para defender a Andrea en Instagram con el hashtag: #noesmihijaperocomosilofuese.En un vídeo subido en su red social, la mujer de Jesulín de Ubrique apoya a su hijastra e incluso llega a amenazar con llevar a los juzgados a las personas que la insulten.

"Hola, grabo este vídeo y a lo mejor es una pérdida de tiempo, porque no debería estar haciendo estas cosas, pero para que quede claro de una vez y por si alguien tiene todavía dudas, sí, soy María José Campanario y esta es mi cuenta de Instagram. La última persona que ha dudado de que esta cuenta fuese mía es una persona que se dedica a insultar a la hermana de mis hijos y a acusarme de un delito de suplantación de identidad. Grabo este vídeo para decirle a esa persona que todavía tiene tiempo de rectificar antes de que interponga una demanda contra ella", comenta Campanario en el vídeo.

Para que no quede un mínimo de duda y para que @mowa_kris se entere de lo que tiene que hacer en vez de ir insultando a menores por ahí #soyyo #alosniñosnoselestoca #noesmihijaperocomosilofuese #nomasbullying Una publicación compartida de Maria José Campanario (@mariajosecampanariooficial) el 26 de Jun de 2017 a la(s) 3:53 PDT

Además, lo acompaña de un texto en el que vuelve a demostrar su cariño por la hija mayor de Jesulín: "Para que no quede un mínimo de duda y para que @mowa_kris se entere de lo que tiene que hacer en vez de ir insultando a menores por ahí #soyyo #alosniñosnoselestoca #noesmihijaperocomosilofuese #nomasbullying".

Unas horas después, Campanario publicó un segundo vídeo como respuesta a la reacciones del anterior escribiendo otro pie de foto que no dejó indiferente a sus seguidores: "Nadie va a callarme nunca más. Y no me refiero a nadie de ninguna televisión o revistas. Libertad de expresión, para todos, desde el respeto y la educación, sin sobrepasar los límites del otro. Siempre defenderé a cualquier menor y más a una niña que es amor verdadero con un corazón que no le cabe. Tenía que soltarlo, y sí, estoy fea, tengo mala cara porque estoy enferma y llevo tres días sin dormir así que tampoco me afecta que me digáis algo así, cuando lo que he hecho, nada más ver algunas barbaridades, ha sido defender a una menor, si por ellos soy fea, bienvenida esa fealdad".