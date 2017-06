Impactantes confesiones de Ágatha Ruiz de la Prada sobre su divorcio: "Pensé que estaba con una tía"

La famosa diseñadora, marquesa de Castelldosrius y baronesa de Santa Pau, Ágatha Ruiz de la Prada, renace en la revista¡Hola!, donde posa espectacular con trajes de su firma y ofrece su entrevista más sincera y reveladora tras obtener el divorcio de Pedro J. Ramírez.En ella, la diseñadora habla sobre su devenir profesional y cómo afronta la separación el padre de sus hijos, Tristán y Cósima, después de treinta años juntos.

En el extenso reportaje cuenta por primera cómo ha vivido la separación del periodista: "Tengo que ser honesta y decir que se ha portado bien, porque todo lo que me prometió me lo ha dado, incluso un poquito más". Sin embargo, no todo han sido buenas palabras hacia su expareja, sobre todo cuando recuerda cómo fue el momento en el que decidió poner punto y final a su relación: "La noche anterior a decir que me quería dejar, cuando abrí la puerta de casa, tuve un presentimiento y me dije a mí misma: 'Está con una tía'. (…) Reconozco que pude haber bajado un poco la guardia en nuestra relación, pero él tampoco me dijo jamás: 'Vamos a sentarnos y hablemos porque no puedes estar todo el día de viaje'".

"Creo que reaccioné de una manera muy femenina, diciéndome a mí misma: 'Ágatha, no preguntes nada, ni por qué, ni con quién, ni cuándo...' y continué desayunando. (…) Para acabar me explicó esa cosa tan bonita que, en ocasiones, suelen decir los tíos: que a lo mejor le quedaban diez años y que quería ser feliz... ¡Y yo que creía que éramos súper felices! El día que saqué todas sus cosas fue una gran liberación. Tenía treinta mil libros. (…) ¿Cómo iba a pensar que me dijese que quería separarse si nos acabábamos de casar, en Madrid hacía solo tres meses? No es que estuviera loca de amor, pero me sentía a gusto con mi vida. Estoy segura de que, dentro de poco, él se dará cuenta de lo extremadamente libre que ha sido a mi lado, en todo", confiesa sincera.

A pesar de sus duras declaraciones, Ágatha asegura que tras el divorcio ha renacido: "Por fortuna no perdí la cabeza, aunque emocionalmente quedé muy colapsada porque durante treinta años, mi vida hacía estado pivotando alrededor de esa persona".