Alba Carrillo, fuera de sí: "¡Te engancho ahora mismo!"

La tensión y las broncas no cesan el Supervivientes. El cansancio y el hambre hacen mella en los concursantes y los vuelve más irascibles, lo que desemboca en monumentales broncas que en ocasiones terminan yéndose de las manos. Eso le ha pasado a Alba Carrillo, que tras unas semanas muy tranquila, protagonizó una gran discusión con Iván por un comentario sobre la madre de la modelo y dudar de su valía como madre.

El extronista de Mujeres hombres y viceversa y Alba comenzaron un cruce de reproches que terminó con un comentario en el que se puso en duda su papel como madre: "Siendo madre y comportándote así. La verdad que no lo entiendo", dijo Iván. Alba, desquiciada, tuvo que ser sujetada por sus compañeros tras levantar la mano a Iván para defenderse: "¡A mí no me pongas en duda como madre que yo por lo menos sé quién es el padre de mi hijo! Tienes mucha calle y poco cole", contestó ella.

Un comentario sobre la personalidad de la madre de Alba también hizo saltar a la modelo que se acercó a gritos a Iván mientras mantenía el dedo a escasos centímetros de su cara: "No te metas con mi madre que te engancho ahora mismo", dijo exaltada. Finalmente, la modelo rompió a llorar y pidió ser expulsada y advirtió que si hablara: "ardería Troya con todos sus troyanos".