Belén Esteban vuelve a lo grande: "Toño me da asco y no voy a perdonar jamás"

Belén Esteban es, de nuevo, la protagonista de las portadas de la semana. En Semana y Lecturas, la de San Blas aparece totalmente renovada y sonriente tras su incontestable victoria judicial contra Toño Sanchís. Belén respira aliviada, eso se nota, y por eso se renueva a sí misma tras un año de tensión. "No voy a perdonar a Toño jamás", titula Semana, en una entrevista exclusiva realizada por Gema López. "No me dan pena ni su mujer ni sus hijos, ¿quién pensó en mi hija?", asegura, ofendida. "Si se tiene que ir de su casa, que se vaya", remata, tras obtener miles de euros de indemnización. A Belén "Toño le da asco y me da igual que me critiquen... no le voy a perdonar", insiste. Las críticas se extienden a la mujer de éste, Lorena, que "lo podía haber arreglado y no lo hizo. Hizo un paripé. Ahora que paguen lo que deben".

Más declaraciones: "Iré por lo penal, voy a desenmascararlo a él y a sus cómplices"; "He denunciado a la madre de Toño, no voy a consentir que se juegue con la paternidad de mi hija"; "He llorado mucho al vender mi piso, que quería regalarle a mi niña cuando tuviese 18 años... Ella me dijo: 'Mamá, yo no lo quiero, haz con él lo que tú quieras'"; "Tuve que coger dinero de la cuenta de mi hija, del dinero que le pasa su padre desde que nos separamos y ella tenía ahorrado, ahora con la venta del piso se lo voy a devolver todo"; "Me importaba que España supiera que llevaba razón y si llego a perder me hubiera planteado dejar la tele"; "Miguel se ofreció a avalarme con su casa para que yo pudiese pagar, pero yo no lo podía consentir"; "Si se encuentra a mi hija por la calle que ni la aluda, porque para Andrea este señor no existe"; "Me embargaron la nómina porque no podía pagar los 80.000 euros que en ese momento me reclamaban"; "Toño pensó que me iba a pasar algo, que me podía morir, por eso hizo todo esto"; "Aún no he podido documentar y no he cobrado ni un euro de anuncios de cremas, zapatos, discotecas... Ahora, con la sentencia, saldrán las facturas y tendrá que pagar".

La peor pesadilla de Chenoa

En Diez Minutos, otra exclusiva: el padre de Chenoa le exige una pensión en el juzgado. Basándose en su precaria situación, Corradini prepara la demanda con abogados españoles. Además, Bigote Arrocet cuenta cómo se enteró de la isquemia cerebral de María Teresa Campos al volver de Supervivientes, y Antonio David se refugia en Olga ante sus problemas con la Justicia, causados por su ex Rocío Carrasco..

Ágatha obtiene su divorcio

Ágatha Ruiz de la Prada renace en la revista ¡Hola!. La famosa diseñadora, marquesa de Castelldosrius y baronesa de Santa Pau, posa espectacular en la revista con trajes de su muestra y ofrece su entrevista más sincera y reveladora tras obtener el divorcio. En ella, cuenta por primera vez cómo ha vivido la separación de Pedro J. Ramírez: "Tengo que ser honesta y decir que se ha portado bien, porque todo lo que me prometió me lo ha dado, incluso un poquito más".

Sin embargo, no todo han sido buenas palabras hacia su expareja: "Quiero que al volver no haya nada que me recuerde a mi época anterior. El día que saqué todas sus cosas fue una gran liberación. Tenía treinta mil libros. (…) ¿Cómo iba a pensar que me dijese que quería separarse si nos acabábamos de casar, en Madrid hacía solo tres meses? No es que estuviera loca de amor, pero me sentía a gusto con mi vida. Estoy segura de que, dentro de poco, él se dará cuenta de lo extremadamente libre que ha sido a mi lado, en todo".

Ángel Garó enseña su casa

Después de su polémico paso por televisión, Ángel Garó abre las puertas de su casa por primera vez a la revista Lecturas. El humorista muestra su mejor cara en un extenso reportaje donde enseña su palacete malagueño de 500 metros cuadrados. Una casa del siglo XIX a la que no le falta detalle: "El mobiliario es antiguo. Invierto en arte, soy coleccionista. En casa hay 30 cuadros y ocho alfombras persas", dice Garó orgulloso.

Precisamente en la casa ocurrió el desagradable suceso que llevó al humorista al calabozo durante una noche hace unas semanas. Ahora se enfrenta a juicio por supuesto maltrato a su ex pareja Darío: "No tengo miedo. Estoy muy bien asesorado y tengo testigos, por lo menos doce personas, de que eso no ocurrió".

En la entrevista también habla sobre la relación con su tío y su abuela, que desvelaron en televisión la mala relación que mantienen con el humorista: "Mi tío Carlos es una persona tan conocida por sus actividades, retroalimenta a mi abuela. Mi madre ha estado cuidándola hasta hace poco. (…) Mi abuela me ha hecho algo horroroso.Esa señora tiene 90 años y nos hemos enterado ahora de que es un reptil. Eso no se hace. Si ves que a un nieto le hacen tanto daño, no te puedes apuntar. Aunque fuera un asesino".