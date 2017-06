Isabel Preysler volvió a ser el centro de atención en la fiesta que organizó el programa Corazón al cumplir su 20 aniversario en antena. A su llegada, fue recibida por la presentadora Anne Igartiburu, que comentó lo contenta que estaba por haber conseguido no ella, si no todo el equipo, durar tantos años y mostró su agradecimiento a Televisión Española.

Para la ocasión, Preysler escogió un traje de pantalón y chaqueta en uno de sus colores preferidos, el blanco, adornado con unas flores a la altura de la cintura y pelo recogido hacia atrás con melena. "No entiendo cómo puedo seguir levantando tanta expectación, nunca lo he entendido", declaró cuando le preguntaron. Isabel, como ella sabe hacer muy bien, se mostró muy amable ante las cámaras. "Me gustaría tener más nietos, no se a qué estarán esperando"; comentó con sentido del humor.

A continuación, pronunció unas palabras agradeciendo el haber sido elegida madrina del programa, que siempre se ha portado tan bien no sólo con ella, sino también con toda su familia. "Habéis dado tantas noticias sobre mí y los míos con tanto cariño que siempre estaré agradecida".

Muchas caras conocidas acudieron a brindar por el aniversario, y los primeros en llegar fueron José Ortega Cano y Ana María Aldón. "Estamos muy bien juntos, llevamos 5 años, tenemos un hijo en común y no me importaría repetir", explicó el torero, mientras Ana María comentó lo feliz que está con José. "Es una buena persona, y me hace muy feliz, no tenemos fecha de boda, ni prisa por casarnos, y sí lo hiciéramos nos gustaría por la Iglesia", comentó Ortega".

Manuel Díaz asistió acompañado por su mujer Virginia Troconis. All torero no le importaría aumentar la familia, pero la venezolana parece ser que no está por la labor, tal y como confesó.

Entre los invitados, Julián Contreras, Ivonne Reyes, Marta Sánchez, Alex Ubago, Inés Ballester, Rosa López, Antonia San Juan, Cari Lapique o Norma Duval, quien comentó entre risas que durante estos 20 años se ha casado y divorciado varias veces. También acudieron un sinfín de invitados que en algún momento de su vida han pasado por el programa y todos coincidieron en que el trato recibido siempre fue impecable. ¡Felicidades!