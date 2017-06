La dura batalla del hijo de Santiago Cañizares contra su enfermedad

Santiago Cañizares y su mujer Mayte García están pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Su hijo Santi, de tan sólo cuatro años, está luchando desde hace unos meses contra la enfermedad que padece y el exfutbolista ha querido mandar cariñosos mensajes al pequeño a través de su perfil de Instagram.

"Cada paso que das es una lección, no te detengas que al fondo está la luz", escribió Cañizares junto a una foto en la que aparece caminando de la mano junto a su hijo. Las redes sociales se han llenado de comentarios apoyando a toda la familia y mandando fuerza al pequeño Santi. El exportero trabaja en la actualidad como comentarista deportivo y ha recibido mensajes tanto del mundo del deporte como de sus fans y seguidores.

El Valencia, equipo en el que pasó parte de su carrera deportiva, quiso obsequiar a Santi con una camiseta con su nombre. "Me he levantado con tremenda ilusión porque el Valencia CF me ha regalado la camiseta de esta temporada... Gracias!!". Todos los ánimos que reciba son pocos y ha querido agradecer el apoyo a través de su perfil de Twitter: "Lo he intentado, pero de verdad no he podido daros las gracias por vuestros mensajes uno a uno… gracias de corazón a todos!!", escribió.

Me he levantado con tremenda ilusión porque el Valencia CF me ha regalado la camiseta de esta temporada... Gracias!! Una publicación compartida de Santiago Cañizares (@santicanizares) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 3:43 PDT

Lo he intentado, pero de verdad no he podido daros las gracias por vuestros mensajes uno a uno... gracias de corazón a todos!! — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) June 27, 2017

Santiago Cañizares y Mayte García tiene cuatro hijos en común: Sofía y los trillizos Martina, India y Santi.