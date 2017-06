La cantante Rihanna está en España, se desconoce ahora mismo dónde concretamente, y en buena compañía, aunque tampoco se sabe la identidad del hombre con el que fue pillada por los paparazzi.

La barbadense apareció el pasado lunes en una piscina junto a un atractivo hombre con el que comparte besos, caricias, flirteos, confidencias, sonrisas y dos copas de champán, pero todo el mundo se pregunta quién es él.

Rihanna Making Out with New Man in Swimming Pool https://t.co/sV967eoCa9