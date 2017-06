La sorprendente proposición de Toño Sanchís a Belén Esteban nueve días antes del juicio

Tras ganar el juicio a Toño Sanchís, Belén Esteban ha concedido esta semana su primera entrevista en la revista Semana, interrogada por su amiga y compañera Gema López. Además, este sábado, la de Paracuellos se sienta en Sábado Deluxe para seguir revelando los entresijos de su malograda relación con su ex representante.

En las páginas de Semana, la colaboradora cuenta como Toño Sanchís intentó parar el juicio a cambio de hacer platós juntos. Una proposición realizada nueve días antes de la citación y que fue rechazada por Belén, que decidió seguir con el proceso judicial: "Intentaron ver si se podía llegar a un acuerdo para ver si se podía sacar dinero con entrevistas. Él insinuó que hiciésemos platós de televisión juntos pero dije ¿se ha vuelto loco?".

Pero las supuestas artimañas de Sanchís no acaban ahí, según contó María Patiño este miércoles, el representante hizo firmar a Belén Esteban una cláusula por la que se estipularía que, de haber problemas entre ellos, Belén no podría acudir a los tribunales, sino a una corte arbitral: "Toño Sanchís quiso atar de pies y manos a Belén para que no pudiese jamás denunciarle en los juzgados".

Toño no abandonará la televisión

Toño por su parte, continúa con sus apariciones televisivas. Este sábado en el programa Viva la vida acudió para hablar de su derrota en el juicio, y aunque titubeo en varias ocasiones, fue tajante en otras: "Ni he hecho nada malo, ni he abusado de Belén". Incluso afirmó que no se plantea hacer frente al pago: "No me planteo ahora mismo el tema económico. Voy a recurrir y eso no es una estrategia para ganar tiempo, solo quiero la verdad. No le he generado ninguna deuda porque yo no era un representante al uso. Ella me dijo que ya que estábamos ganando dinero, era justo que yo ganar más que antes".