Los detalles de la boda de Elena Ballesteros... y cómo se lleva con Dani Mateo

Hace unas semanas Elena Ballesteros sorprendió con la noticia de su boda con su mejor amigo de la infancia un año después de haberse divorciado de Dani Mateo. En esta ocasión la actriz nos ha revelado los detalles de la pedida de mano.

"Fuimos al aeropuerto, no me dijo dónde íbamos y cuando estábamos embarcando veo que era mi ciudad favorita, que es Roma. Una vez allí nos metemos en el Museo Vaticano, porque mi sitio preferido es la Capilla Sixtina, yo estudie el Bachillerato artístico y me echó para un lado y yo le dije no, quiero estar debajo del centro de la capilla y él me dijo: venga vale. Cuando yo me quedé mirando al techo, bajo la mirada está arrodillado en mitad de la Capilla Sixtina con mucha gente", explica Elena emocionada.

En cuanto a cómo ha sido su relación desde que se conocen, Elena explicó: "Siempre que he tenido pareja tenía que a dar un paso atrás un poco porque es verdad que me ha querido siempre muchísimo y me quiere muchísimo y es un amor tan fuerte que no era cómodo para las parejas. Mi abuela, mi madre y todo el mundo me decía que iba a estar con él".

Elena explicó que la relación de su hija con su futuro marido es muy buena. "Él casualmente es profesor de un primo hermano de Jimena. A través del primo con el que se lleva además muy bien le ha ido sonsacando información de cómo es".

Además de, por supuesto, un hombre sobre el que llorar las penas de su todavía reciente separación. "Normalmente en esos momentos es cuando ves las personas que de verdad te quieren y que de verdad están contigo. En los momentos de disfrute es más fácil que la gente se acerque a ti pero en los momentos en los que uno está más bajo pues sí que es cuando haces la criba de las personas que están siempre y las que son postureo".

Precisamente, Dani Mateo no le ha felicitado, al menos todavía. Asegura, no obstante, que "seguro que se alegrará". Quien sí lo ha hecho ha sido su ex suegra: "No me llevo mal con ella pero igual es un poco extraño invitarla a la boda. Si la mujer quiere venir pues que venga. Yo no tengo ningún problema".