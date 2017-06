Todo sobre la boda de Messi y Antonella Roccuzzo, protegida por 300 agentes con pasaporte israelí

El viernes es uno de los días más señalados del verano. La conocida pareja formada por Leo Messi y Antonella Roccuzzo se darán el 'sí, quiero' más romántico entre las bodas de futbolistas recientes. Y es que la suya es una auténtica historia de amor digna de una película de Hollywood. La expectación no para de aumentar y las preguntas acerca del enlace tampoco. ¿Cómo es el vestido de la novia? ¿Quiénes han acudido al la cita?

Rosa Clará ha sido la seleccionada para crear el vestido de novia de Antonella. Antecesoras como Melissa Jiménez escogieron a la misma diseñadora para confeccionar su modelo. Por su parte, el jugador del FC Barcelona irá vestido con un diseño de la alta costura de Armani.

El escenario será el hotel City Center-Casino, un negocio de lujo que se impuso a la opción inicial del Hotel Puerto Norte de Rosario. El cambio fue tan inesperado que las tarjetas con la otra dirección ya habían sido enviadas. Para proteger el perímetro, un nutrido grupo de 300 agentes de seguridad -informa Clarín-, de máximo nivel y pasaporte israelí, pedirán identificaciones y vigilarán muy de cerca todo lo que ocurra dentro y fuera de la ceremonia. Los registros en la propiedad previos a la boda han sido todo lo meticulosos que cabría esperar.

A la boda, que dará comienzo las siete de la tarde, acudirán 250 invitados que serán testigos del enlace, con unos 150 periodistas acreditados. Pero las sorpresas no terminan aquí. La pareja ha decidido contratar a 3000 miembros de seguridad que cubrirán todo el enlace. Y si esto no ha sido suficiente sorpresa, lo siguiente sí lo será. Se calcula que hoy, 30 de junio, se realicen un total de doce vuelos privados a la ciudad del Rosario.

La cantante argentina y novia del Kun Agüero, La Princesita Karina, no sólo es una de las principales invitadas sino que además, será la encargada de poner música al enlace. Su padre Diego Maradona no ha sido invitado a la celebración. Messi no le tiene ninguna simpatía a Diego Armando, ni como seleccionador ni como persona. Una de las grandes incógnitas es si Shakira, que irá a la ceremina con Piqué, se lanzará a cantar al escenario.

Lo que no es una sopresa es que se conozca tanta información acerca del enlace, ya que ha sido uno de los más mediatizados. La polémica saltaba semanas antes de la boda, cuando la pareja determinó despedir a su organizadora de bodas. La responsable de planear toda la ceremonia han sido Lorena Ferina y Adrián Pavia, de Farina Pavia Celebrations & Style, que sustituyeron a la célebre Bárbara Díez, mujer del jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Ha habido ausencias notables de última hora, como Ronaldinho y Yanina Screpante, la mujer del futbolista Ezequiel Lavezzi, toda una figura en su país.