Toño Sanchís se encara con Kike Calleja en los pasillos de Telencinco

Toño Sanchís regresó este jueves al plató de El programa de Ana Rosa dispuesto a contestar a las declaraciones de Belén Esteban en la revista Semana, donde entre otras cosas, le acusó de querer parar el proceso judicial ofreciéndole hacer platós de televisión juntos. Silencioso, caminando raudo y con gesto serio, el representante entró a las instalaciones de Telecinco donde tuvo un encontronazo con el reportero de Sálvame, Kike Calleja.

El amigo de Terelu le planteó preguntas sobre todas las polémicas que le rodean: "¿Preparado para contestar a lo que ha dicho Belén en la revista? Son palabras duras de alguien a quien has querido ¿no?, ¿Sigues manteniendo la callada por respuesta? Que luego dicen que no te explicas en las entrevistas y que sigues escondiendo las cosas. ¿Te dijo tu mujer el otro día que no volvieras a casa? ¿Te has preparado el recurso?". Fue entonces cuando Kike tuvo un encontronazo con Toño al empujarle para seguir su camino hasta maquillaje: "No sé por qué me empujas ,Toño", dijo el reportero.

Al salir de maquillaje, Toño pasó del silencio al ataque: "¿De qué productora eres? ¿Has escrito un libro no? ¿Qué vas a contar, que has tenido cosas con Terelu?". El represente hizo referencia al libro que el reportero y la colaborada han escrito juntos y que saldrá a la ventas en unos días, a lo que el periodista respondió: "No me faltes al respeto. A ti cuando te preguntan si tienes miedo de entrar en la cárcel, te pones nervioso. (..) Te quiero decir una cosa, si me dejas y me lo permites, deberías cambiar tu actitud con la gente en la calle, sobre todo porque tú nos has necesitado". Toño no se quedó callado y le contestó: "Deberías de cambiar tú la tuya con lo bien que yo me he portado contigo y lo sabes".