En plena celebración de la World Price 2017 que ha tenido lugar en Madrid, el cantaor de flamenco Miguel Poveda, considerado como uno de los artistas más relevantes del panorama nacional, no ha tenido problema alguno en contar lo feliz que siente con su condición sexual y su papel como padre, a pesar de no ser muy amigo de desvelar detalles sobre su vida privada. "No me costó nada asumir mi condición sexual", así de claro lo dice.

Poveda es uno de los artistas homosexuales más influyentes, sin lugar a dudas. "Estoy de acuerdo con el actor Eduardo Casanova en que el homosexual que no sale del armario no ayuda a cambiar el mundo. Respetando la libertad de expresión de cada uno, pienso que es bueno que las personas que tenemos una imagen pública reconozcamos nuestra opción sexual para que otros puedan asumir de la mejor manera su homosexualidad y así ayudarles a verlo con normalidad. Los jóvenes que viven en pueblos lo pasan muy mal, sufren mucho y hay que ayudarles a cambiar esa mentalidad", afirma el artista.

Miguel cuenta sus miedos a los 20 años cuando cumplía con el Servicio Militar: "Era muy joven y, estando en el ejército, tenía el miedo metido en el cuerpo porque si se enteraban que era gay podrían pegarme o insultarme. También en el colegio sufrí alguna vez bulling, pero no como el que padecen ahora".

Poveda afirma que para él fue toda una liberación en cuanto se lo contó a sus padres y lo asumieron: "A raíz de saberlo ellos todo fue mucho mejor. Ahora soy un padre feliz, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi hijo y yo tenemos un vínculo impresionante, el crío tiene dos años y tres meses y está en una etapa en la que me necesita mucho. Cuando tengo trabajo se lo queda mi hermana, que vive en Barcelona, y todos los días me envía fotos o me lo enseña por FaceTime. Cada vez que me llama papá siento algo tan hermoso que no se puede explicar. Desde que soy padre veo las cosas de otra manera", declara.

El cataor ha asegurado que por el momento no se plantea tener más hijos. "No creas que lo pienso a veces pero en una profesión como la mía es muy complicado. Los hijos necesitan mucha atención y yo estoy feliz sometido a ni niño. Fue la decisión más importante de mi vida pero tener otro va a ser difícil, aunque ya se verá. Mi pareja vive en otra ciudad y llegó a mi vida después del nacimiento de Ángel. Lo tuve solo, sin ningún compromiso con nadie. Estamos muy bien así y de momento no me planteo casarme. Tenemos una relación a distancia y los encuentros son maravillosos", añade Poveda.

El artista tuvo a su hijo por gestación subrogada y sobre ese tema comentó que está de acuerdo con que Albert Rivera haya presentado un proyecto de ley sobre ese tema. "Es necesario que los políticos se vuelquen de esa manera para regular la situación. Ser padre o madre no es un capricho y la familia que me ayudó a que naciera Ángel es maravillosa. En ningún momento se sintieron explotados, sino todo lo contrario, envían regalos al niño y estamos permanentemente en contacto. Decidí tenerlo de esta manera porque tenía 40 años y la adopción es muy lenta", explica el artista.

Al preguntarle si había podido solucionar la deuda que mantenía José Luis Moreno con él dijo que en el momento en que salió la noticia el empresario le pagó. "No tengo nada con ese señor pero su productora llevaba 8 mese debiéndome un dinero. Lo he cobrado y todos contentos. Hace unos días me envió una nota en la que ponía que durante la grabación del programa estuve desafinando y cada vez que me acuerdo me entra la risa", sentencia Miguel Poveda.