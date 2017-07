Jorge Brazalez, ganador de 'MasterChef': "Miri y yo nos hemos acostado"

En Pronto, Jorge Brazalez, flamante ganador de MasterChef, hace una confesión nada culinaria: "Miri y yo nos hemos acostado. La adoro". Tal arrebato de sinceridad tampoco sorprende, en tanto la química entre ambos quedó bien clara durante el desarrollo del talent-show de TVE que acaba de terminar. La semifinalista Miri y él se comían con los ojos, y de hecho no faltaron besos y abrazos. "No sé si ha sido una relación sentimental... Sí, se puede decir que lo ha sido. Sin embargo la etiqueta de pareja no la hemos tenido nunca. Miri y yo nos hemos acostado. La adoro. Hemos dormido juntos, nos hemos besado, hemos discutido, hemos cocinado... Qué suerte tener a una persona dentro de la casa que te gusta y con la que tienes la opción de tener tu intimidad en el aislamiento". No obstante –explica– "diría que lo nuestro es más que una amistad, porque no es mi amiga, es una chica a la que adoro, me encanta y nos vemos siempre que podemos. Pero no somos pareja. Lo sabe ella, lo sé yo y está muy hablado".

La revista también cuenta el caso del posible cambio de sexo de la hija de Brad y Angelina Jolie, Siloh, de tan solo once años, y nos enseñan a un sorprendido Ortega Cano. Sorprendido esta vez por algo bueno (esperamos): el anuncio del matrimonio de su hija Gloria Camila en directo.

En ¡QMD! Rociíto da su propio "carrascazo", aunque esta vez muy a su pesar: la hija de la Jurado ha perdido a su hija Rocío Flores para siempre. Para la revista, el acercamiento entre madre e hija es cada vez más difícil. Rocío le ha dado la espalda del todo al acudir a recibir a su tía, Gloria Camila Ortega, al plató de Supervivientes. Un paso más en el progresivo alejamiento de su madre, que no se habla con nadie de la familia ni tampoco con su ex, Antonio David, a quien reclama grandes sumas de dinero y hasta pena de cárcel en los tribunales (y que acogió a la joven Rocío Flores una vez ésta cumplió la mayoría de edad, por deseo expreso de la chica). Además, Kiko y Makoke "trabajan para Hacienda", en tanto el colaborador de Sálvame debe un buen millón de euros a Hacienda, según la lista de morosos publicada por Montoro y que incluye a un buen número de famosos nacionales.

Y terminamos con Interviú y el sonado regreso de Olvido Hormigos, que confiesa que "quiere excitar" y lo consigue con muy poca ropa y apenas una silla para tapar sus generosos encantos. ¿La razón? Por si necesitan una, es que se estrena como escritora de relatos eróticos. "Fui concejala del PSOE, ahora soy solo de izquierdas. Pedro Sánchez me gustaba pero estoy desencantada con todos los políticos".