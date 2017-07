La esperada entrevista a Rocío Flores podría estar muy cerca

Rocío Flores Carrasco es famosa desde que nació pero España sólo la conoce por lo que se habla de ella en tertulias y páginas del corazón, hasta que su tía Gloria Camila llegó a Supervivientes. La hija mayor de Rociito y Antonio David Flores hizo su primera aparición en televisión el pasado jueves durante la gala y muchos se preguntan si será habitual verla más a menudo en los platós.

Aunque en directo se la vio muy nerviosa, temblando y con ganas de abandonar cuanto antes el plató de Supervivientes, lo cierto es que Rocío siempre ha tenido ganas de hablar alto y claro sobre su madre y su familia, aunque no lo ha hecho por consejo de su padre. Antonio David quiere que su hija se dedique a sus estudios y no "meta la cabeza" en el mundillo, un caso que recuerda mucho al de Andrea Janeiro, a quien su madre Belén Esteban quiere lejos de las cámaras.

A la vista está que a Rocío le faltan tablas, pero es posible que no tarde en hablar, ya que siempre se ha especulado con la posibilidad de que se siente en un plató y su propio padre lo ha confirmado. ¿Cómo vio Antonio David esta primera vez? "Vi que lo estaba pasando fatal (...) Una vez que vi ese abrazo con Gloria, vi a una niña muy sensible, muy vulnerable, cariñosa, educada y, sobre todo, muy valiente. Es una decisión que tomó ella por su cuenta, consultándomela", confesó el exguardia civil en el plató de Sábado Deluxe. A pesar del mal momento, la joven le reconoció a su padre que salió encantada de Telecinco: "Papá, no te puedes imaginar lo bien que me han tratado, no pensaba que esto pudiera ser así".

Si Rocío Flores decidiera hablar, pondría patas arriba el mundo del cuore, despejaría muchas dudas y conoceríamos su versión de todos los frentes que tiene abiertos: la relación inexistente con su madre Rocío Carrasco y la boda con Fidel Albiac, la pelea judicial de sus padres, el distanciamiento de Rociito y su tía Gloria Camila o las consecuencias familiares tras la muerte de Rocío Jurado. Ya lo advirtió Gloria a principios de este año en sus redes sociales: "Si Rocío habla, se cae España entera".