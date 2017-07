Olvido Hormigos regresa como ella sabe y estrenando nueva faceta

Interviú nos proporciona este lunes el sonado regreso de Olvido Hormigos, que confiesa que "quiere excitar" y lo consigue con muy poca ropa y apenas una silla para tapar sus generosos encantos.

¿La razón? Por si necesitan una, es que se estrena como escritora de relatos eróticos en la propia revista. "Fui concejala del PSOE, ahora soy solo de izquierdas. Pedro Sánchez me gustaba pero estoy desencantada con todos los políticos", asegura, haciéndonos olvidar de un plumazo que tiempo atrás fue concejala socialista.

Sobre su explosiva vida sexual, confiesa que "hasta los 40 años sólo hubo un hombre en mi vida. Desde entonces no ha habido tantos, muchas con mi edad se han acostado con más que yo". Respecto a sus preferencias sexuales, recuerda que fue mejor su primera vez que la última. También que ahora pasa bastante del sexo, pero que le "pone" que la dominen y el típico "aquí te pillo, aquí te mato".

El extenso reportaje con entrevista nos deja multitud de perlas. "No me preocupa si la tele un final. Mi plan de futuro es preparar unas oposiciones y volver a ser profesora".

Además de no tener miedo a dejar de ser mediática, Olvido es la única que se ha posicionado a favor de Toño Sanchís durante este año tan difícil para el ex representante de Belén Esteban. "Confío en Toño. Todos sabemos que dedicaba las 24 horas a Belén Esteban. ¿Por qué no me voy a creer que pactaran un 30 por 100 de comisión si se lo merecía?".