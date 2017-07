Chabelita enfada y decepciona con su visita a Perú

Que Chabelita Pantoja hace lo que le da la gana no es una sorpresa. Esta semana, enfadaba a su madre con un viaje a Lima junto a su marido Alejandro Albalá para visitar un programa de corazón y hablar sobre su madre biológica. Según fuentes internas del propio programa, Chabelita estaba dispuesta a sorprender con sus declaraciones y a dejar con la boca abierta a a todo el mundo. Como era de esperar, nada de eso ocurrió y la hija de Isabel Pantoja ofreció la misma entrevista anodina de siempre.

Sentada en el plató del programa peruano Cuéntamelo Todo, aseguró que "la única madre que yo conozco se llama María Isabel Pantoja. No hablo del tema (de la adopción) porque no quiero hacer daño a nadie, pero para mí, mi madre es Isabel y estoy orgullosísima de ella. Muchas veces se ha dicho que estoy alejada de ella, pero no es así. Soy muy liberal y me gusta la independencia. Estábamos Alejandro y yo en la finca de mi madre, comiendo con ella y le dijimos que nos iríamos de vacaciones. Cuando le dijimos que íbamos a Perú se sorprendió mucho y le dio pena por no venir con nosotros. Le hubiese gustado venir". "Ella sabía que me iban a preguntar sobre mi madre biológica, pero me dijo que confiaba en mí", dijo refiriéndose a Roxana Luque, que en varias ocasiones ha intentado tener un acercamiento con ella.

También tuvo unas palabras sobre su país natal: "Le tengo cariño al Perú, pero no lo considero mi país porque yo he vivido desde pequeñita en España. Todo lo que conozco está allá, pero le he agarrado cariño al Perú y espero volver alguna vez. Es más, mi mamá me dijo que si no iba a ver Machu Picchu no había ido al Perú".

La verdadera intención de Chabelita

Durante el programa Sálvame de este lunes, Kiko Matamoros fue más allá y afirmó: "La información que tengo, no puedo decir que sea 100% fetén, pero me llega por una vía que otras veces no me ha fallado. Y es que Chabelita tenía la intención de ver a su madre biológica y hacerse unas fotos… pero su cabreo es monumental porque parece que el encuentro finalmente no se va a producir. Al flitrarse la información, le ha llegado de Cantora lo más grande". Y es que parece que a Isabel Pantoja no le ha hecho gracia la idea de que su hija se encuentre con su madre biológica y su cabreo habría sido monumental.