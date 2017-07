Jorge de 'Masterchef', indignado con la revista 'Pronto': "Es lamentable"

"Miri y yo nos hemos acostado", fue el sorprendente titular que utilizó este lunes la revista Pronto para su portada. Unas declaraciones sacadas de una entrevista con Jorge Brazalez, el ganador de la última edición de Masterchef, que además de destacar por sus artes culinarias también lo ha hecho por su romance con Miri, otra de la concursantes. Aunque durante el programa se empeñaron en negarlo, la relación entre ambos era más que evidente.

Ahora, en plena promoción de su libro de recetas, Jorge fue entrevistado por la revista Pronto que no dudó en destacar en portada una de las frases del cocinero: "No sé si ha sido una relación sentimental... Sí, se puede decir que lo ha sido. Sin embargo la etiqueta de pareja no la hemos tenido nunca. Miri y yo nos hemos acostado. La adoro. Hemos dormido juntos, nos hemos besado, hemos discutido, hemos cocinado... Qué suerte tener a una persona dentro de la casa que te gusta y con la que tienes la opción de tener tu intimidad en el aislamiento", fueron las palabras pronunciadas por Jorge de las que la publicación destacó en portada: "Miri y yo nos hemos acostado. La adoro".

Parece que el titular no ha gustado nada al protagonista que no ha dudado en mostrar su enfado en las redes sociales publicando una fotografía de la portada y escribiendo: "Lamentable.Ya sabéis mi versión de los hechos y me parece un poco desafortunado tener que estar hablando de esto en un momento tan bonito para todos, pero ellos saben lo que dicen y lo que ponen. Un beso".