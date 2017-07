Paco León la lía con un cambio de humor extremo

Hace dos días Paco León hacía saltar las alarmas tras publicar una fotografía en la que se le veía postrado en la cama, sin ganas de levantarse y, como parecía transmitir el mensaje adjunto, casi de vivir. Pues bien, todo era fruto de un mal día.

El solemne mensaje dejó atónitos a todos sus seguidores, que enseguida hicieron saltar las alarmas sobre el estado sentimental y de salud del actor. A media cara descubierta, pelo desenfadado, barba de varios días y gesto desanimado, Paco León proyectaba en su cuenta la desolación del momento. "Días en los que levantar la cabeza de la almohada supone un esfuerzo titánico. Días en que cuesta seguir como si nada. Haciendo ver que todo va bien", apuntaba el pie de foto de la publicación.

Paco León, triste | Instagram

Una revelación que para nada debió asustarnos, según el actor español, que reproducía en otro post lo "fuerte" que se encuentra. Todo se ha quedado en un pequeño susto, nada de alarmante. Paco León, disgustado, lamenta haber preocupado a sus seguidores y la gente que le rodea. Explica que solo atravesaba un momento de soledad y tristeza, del que sabía seguro que iba a salir.

A pesar de las nuevas declaraciones del actor español, no nos quedamos del todo tranquilos. El motivo del disgusto todavía está en el aire. No nos gusta ver deprimido a este grande de la interpretación, ya que siempre muestra su cara más divertida y no estamos acostumbrados a verle de capa caída. Además, parece estar inmerso en un proyecto sorpresa con muy buenas expectativas.

Paco León, contento | Instagram