El popular presentador Andrés Aberasturi visitó este lunes el plató de All You need is love...o no y se enfrentó a su entrevista más personal con Risto Mejide. Entre otras cosas, habló sobre la grave situación de su hijo mayor, que padece parálisis cerebral severa. El periodista habló sobre la desesperación, la impotencia, la fuerza de voluntad y el amor que le genera la situación de su hijo de 38 años.

En la dura entrevista, el veterano periodista quiso "desmitificar todo este mundo de la discapacidad". "Lo que vive mi hijo es una estafa de vida, una vida fracasada", declaró. "¿Pero por qué un fracaso?", le comentó Risto. "Pues porque el hombre ha nacido para ser libre, entonces lo que vive mi hijo es una estafa de vida, no es una vida porque no puede elegir. Porque si no puedes elegir, no puedes comunicarte con quien te quiere, si no puedes pedir agua cuando tienes sed, si no puedes pedir que te arropen cuando tienes frío, eso no es una vida", contestó.

Risto reaccionó preguntando directamente: "¿En algún momento has deseado que Cris no naciese?", a lo que el entrevista contestó: "Sí", explicando que en las primeras horas de vida de su hijo llegó a pensar que lo mejor hubiera sido que no siguiera adelante. "¿Qué siente un padre con un hijo así?", le preguntó el Risto. "Amor, desesperación, rabia, impotencia, cabreo, ganas de luchar, ganas de tirar todo por la ventana, ganas de seguir…", respondió sincero.

"Había que contar la verdad –comentó en referencia a su libro Cómo explicarte el mundo, Cris que escribió en 2016–. La verdad sobre que te conviertes en un Dios para una persona que no ha pedido nacer y que es inocente desde que nace. Y cuando nace se convierte en una estadística. Pero, claro, él no tiene la culpa de nada. ¿Quién responde a ese sufrimiento? Es una gran injusticia".