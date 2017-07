Raquel Bernal asistió a los premios solidarios que cada año concede la revista Corazón TV, que en esta ocasión cumplía su cuarta edición. Era la primera vez que la venezolana visitaba Madrid después de su divorcio de Álvaro Muñoz Escassi y evitó hacer declaraciones cuando apareció ante los medios. Raquel fue muy escueta y, sin perder la sonrisa, tan solo le limitó a decir que estaba muy bien. "No siento ningún rencor porque soy una mujer positiva, no me arrepiento de nada, y no tengo ningún resentimiento". Su matrimonio con el jinete tan solo ha durado cinco meses.

Otra de las invitadas fue Terelu Campos, que entregó el premio al padre Ángel porsu labor en Mensajeros de la Paz. La hija de Maria Teresa Campos comentó que su madre poco a poco se va recuperando. "Tiene mareos y le han puesto un nuevo tratamiento, esperemos que sea la solución. De momento está en casa y no se va trasladar a Málaga. En agosto ya veremos" declaró.

Terelu. según comentó, está muy contenta con el libro que acaba de escribir y que se presentará el próximo día 12 de julio. "No voy a revelar nada, como entenderéis, hasta hacer la presentación. Lo que sí puedo decir es que lo he hecho con el corazón. Tan solo lo han leído mis intimas amigas y mi madre está en ello. Desde que está Edmundo con ella, Carmen y yo estamos mucho más tranquilas", comentó.

Que su hermana se haya convertido en asesora del amor en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa es un hecho puntual. "Yo nunca le he pedido consejo, siempre he hecho lo que he querido, y ella nunca se ha metido en nada", concluyó.