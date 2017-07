El momento más esperado de Terelu (y el trauma que no puede asimilar)

Terelu Campos se da un baño de alegría en la revista ¡Hola! con una extensa entrevista –realizada por su hermana Carmen Borrego– en la que anuncia desde la piscina de su tríplex de las afueras de Madrid que "por fin ha llegado el día: estoy curada". La hija de María Teresa se refiere a su cáncer de pecho, del que tras muchas revisiones parece haberse librado definitivamente.

"Cuando fui a la última consulta de mi oncólogo iba muy angustiada, pensé que me iba a decir que no había podido llegar a la meta... y cuando me dijo que todo estaba bien, respiré", explica la presentadora. "En el taxi de vuelta a casa, no podía dejar de llorar; me caían los lagrimones pensando en todas aquellas personas que conozco que no han podido superarlo".

Ahora se manifiesta feliz, pero también con miedo de que, al quitarle la medicación, "mi cuerpo no responda". Terelu dice a Carmen Borrego que hay que pronunciar bien alto la palabra cáncer y dejar de asociarla con la muerte: "No es sinónimo ya de muerte, aunque muchas personas no consigan todavía superarlo. En el cáncer de mama el porcentaje de superación es muy alto". La palabra a la que debe ir unida es, por tanto, "esperanza".

Asegura que lo que más ha perdido ha sido "autoestima", que ahora está "intentando recuperar". Pero también "miedo", porque "no se puede vivir permanentemente" con él. Tiene también palabras buenas para su hermana y sus familiares, ya que han "dado la talla de sobra". Pero también queda el recuerdo de los malos momentos: "He tenido miedo a morir, a vivir sin salud, a vivir impedida y de forma limitada; miedo a enfrentarme a esa vida sin salud. Pero he querido vivir y he tenido ganas de vivir".

Quedan las cicatrices de su pecho derecho, del reservorio, pero sobre todo el recuerdo de Leli, su tía pequeña, que no pudo superarlo. "Su muerte fue uno de los peores momentos de mi vida, pero lo fue más tenerle que decir a nuestra madre que no llegaba a tiempo de verla con vida. Tener una fotografía que te manda ella desde el hospital y que al día siguiente esté muerta es muy difícil de asimilar".

En el plano amoroso, su corazón "está tranquilo pero apático". Tanto que se plantea por primera vez no volver a enamorarse, algo que no le asusta, pero sí le "inquieta". "Estoy totalmente asexual, ahora mismo no me despierta ningún tipo de deseo sexual", dice con sinceridad. ¿Cuándo dejaste de sentirte la reina del baile?, le pregunta Carmen Borrego después. "El día que me miro al espejo y me pregunto: estas carnes... ¿de dónde han salido? ¿qué es lo que ha pasado? En ese momento me acomplejo".