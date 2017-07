La breve pero esperada primera aparición televisiva deRocío Flores, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, en el plató de Supervivientes para recibir a su tía Gloria Camila, sigue generando titulares. Una visita sorpresa en la que se pudo ver llegar a Rocío muy nerviosa, abrazando a su tía y saliendo rápidamente del plató. Aún así, Jorge Javier Vázquez aprovechó la oportunidad y volvió a colocarla delante de las cámaras para intentar sacarle algunas declaraciones, sin éxito.

Este miércoles, el presentador ha hablado en su blog de Lecturas de su encuentro fuera de cámaras con la sobrina de Gloria Camila: "Antes de que apareciera en el plató, Rocío Flores ya estaba muy nerviosa. Al borde de la lágrima. Muy emocionada por recibir a su tía y muy inquieta por las preguntas que podía hacerle el señor. Sí, el señor soy yo. Así se refería a mí".

Jorge Javier destaca en sus líneas el emotivo reencuentro entre tía y sobrina que "despertó más interés" que el abrazo con José Ortega Cano. "Escapó tras darle un abrazo muy sentido a su tía, y a mi me salió del alma ir a buscarla para al menos, hacerle tres preguntas. Me hacía gracia porque me apretaba la mano mientras hablábamos única y exclusivamente sobre Supervivientes. Supongo que temía que deslizara alguna referencia a la complicada relación con su madre, pero no era el lugar ni el momento".

Fuera de las cámaras, Jorge Javier y Rocío coincidieron y lo inmortalizaron en una fotografía donde aparecen muy sonrientes. "Perdona si te apretaba mucho la mano, es que soy muy tímida", le dijo la joven en los pasillos de Telecinco. "Yo también", contestó el periodista. "No me lo creo", dijo entre risas la hija de Rocío Carrasco. "Y así estuvimos unos instantes hasta que le propuse participar en Supervivientes en año que viene. ‘Primero tengo que terminar mis estudios’, fue su respuesta. O sea, que no me dio un ‘no’ rotundo. Lo que me extrañó es que no quisiera desvelarme qué estudios estaba cursando. (…) Creí entender que le gustaría más algo relacionado con la criminología o el mundo forense".

También dedica unas palabras de agradecimiento a Gloria Camila por su "brillante" paso por el concurso. La define como una superviviente "entregada y generosa con el reality", que no ha dudado en "abrirse en canal aunque supiera que ni el fondo ni la forma le acompañaban". "En plató tiene fuerza y resulta creíble. Si se decide a hablar, auguraríamos malos tiempos para Rocío Carrasco porque la cría tiene garra y pocos filtros", termina.