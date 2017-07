Como viene siendo habitual año tras año, la Embajada Americana organizó una fiesta por todo lo alto con motivo de la festividad del 4 de julio en la que se conmemora la Independencia de Estados Unidos. En esta ocasión, entre los rostros conocidos que se dieron cita en la celebración, pudimos ver a la infanta Elena muy bien acompañada por Carlos García Revenga.

Tanto la hermana del rey Felipe como el que fuera secretario de la Casa Real volvieron a demostrar públicamente, y una vez más, que tienen una relación de lo más cercana y a prueba de bombas: ambos compartieron confidencias durante toda la celebración. Tras escuchar el himno de España y el de Estados Unidos como símbolo de unidad, la infanta Elena disfrutó de la celebración como una invitada más.

A pesar de su discreción ante los medios, Carlos es un habitual en las reuniones de la alta sociedad española. Hasta hace algunos meses no se había pronunciado acerca de la sentencia del caso Nóos.

"No me considero un tonto útil, pero sí un poco tonto. Me asombra la facilidad con la que la gente se atreve a aseverar cosas sobre la justicia o injusticia de una condena. Nos estamos saltando continuamente el Estado de derecho. Se buscan continuamente conductas ejemplares. Y no seré yo quien defienda, por ejemplo, a Isabel Pantoja, pero también me molesta mucho que comparen a la infanta Cristina con ella porque está demostrado que en ningún momento ha manejado gastos más allá de la tarjeta, no ha tenido movimientos de dinero ni lo ha blanqueado", sentenciaba en una entrevista en el programa de Isabel Gemio.

"Yo no me atrevo a juzgar, pero luego hay cosas que me chirrían. Como el asunto de la prevaricación. Prevarica el que es funcionario porque tiene la capacidad de dar el dinero", proseguía Revenga, que explicó que entró a formar parte del Instituto Nóos porque ya era secretario en otras fundaciones, alguna de ellas con Jaime de Marichalar.

A pesar de la denuncia que le interpuso a la Casa Real por los 23 años que había estado trabajando para el rey Juan Carlos, lo cierto es que Revenga mantiene una muy buena relación con la infanta Elena con la que intenta encontrarse siempre que puede.