Carmen Lomana ataca duramente a Belén Esteban: "Pu... analfabeta"

La socialité Carmen Lomana ha llegado al límite de su paciencia con Belén Esteban.

La colaboradora de Sálvame acaba de ganar el juicio contra Toño Sanchís y vuelto a acaparar horas y horas de televisión. Algo que molesta a Carmen Lomana, quien de todas formas ya había arremetido contra Belén anteriormente.

Y Belen no me ha pagado con qué autoridad moral habla esta señora?. Único mérito es hacerse la mártir — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 1 de julio de 2017

En el año 2011 Lomana interpuso una demanda contra Esteban y los colaboradores de Sálvame Mila Ximénez y Kiko Matamoros, por injurias y calumnias. Pero Lomana aún no ha recibido ni un euro y ha decidido pedir ese dinero.

Ella misma se ha encargado de recordarlo en una cadena de tuits incendiarios en los que ha recordado la situación.

Dice que le pago por "mira quién baila" 400.000 € 😱y hay científicos y gente muy válida que no llegan a fin de mes. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 1 de julio de 2017

"Belén no me ha pagado, ¿con qué autoridad moral habla esta señora? El único mérito que tiene es hacerse la mártir. Belén Esteban qué caradura tienes. Yo llevo esperando 5 años y todavía no me has pagado".

Las críticas –e incluso el insulto– se trasladan a los colaboradores de Sálvame: "Belén Esteban lo tuyo ha sido dinero lo que vosotros me hicisteis fue dañar mi honor. Llamarme de todo sin motivo. Pu... analfabeta".

Es una vergüenza todos estos palmeros de Belén. Está bien,si le deben dinero los jueces dirán. A mi me dieron la razón en el Supremo. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 1 de julio de 2017