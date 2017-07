Aunque deberían de ser unos días llenos de felicidad para Terelu Campos, debido a la finalización de su tratamiento preventivo tras sufrir un cáncer de mama hace cinco años y el próximo lanzamiento de su libro Frente al Espejo, este jueves en Sálvame volvió a protagonizar una fuerte discusión con la que fuese su gran amiga, Mila Ximénez.

Precisamente fue la presentación del libro el desencadenante del conflicto. Terelu confesó que le gustaría estar acompañada durante el acto por todos sus compañeros, mientras que Mila le contestó que no acudirá porque no tiene buena relación con María Teresa Campos y Carmen Borrego, definiendo a la hermana de Terelu como "una mentirosa". "No puedo más, no llames mentirosa a mi hermana. No me lo pongas más difícil, a la mierda, que te den por culo", gritó entre lágrimas mientras se levantaba de su silla y abandonaba el plató.

"Te he ayudado cuando nadie te ayudaba", le dijo Terelu mientras se quitaba bruscamente el micrófono. Una frase que desató la locura en plató viviendo uno de los enfrentamientos más fuertes de los últimos meses: "Yo también tengo dos hermanos con cáncer, aquí sufrimos todos, todos lo pasamos mal; sé llorar también mejor que nadie y sé quitarme el micro mejor que nadie, pero aquí me quedo", gritó Mila.

La trifulca llegó a tal extremo que el director del programa, David Valdeperas, entró al plató para calmar a las colaboradoras ya que Paz Padilla era incapaz. Kiko Hernández se puso del lado de Mila confesando que él tampoco irá a la presentación del libro porque aseguró que hay gente a la que no le agradaría su presencia.