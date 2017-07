Nagore Robles se desnuda por completo en Instagram

Nagore Robles ha vuelto a sorprender a sus seguidores de Instagram al publicar un foto en la que aparece completamente desnuda. La pareja de Sandra Barneda aparece en la instantánea con la cara tapada con un texto en el que reflexiona sobre su vida y las críticas de la gente. "Cuántas formas, caretas, fantasmas, pasados, miedos, expectativas, apegos, presentes, heridas, dragones, nostalgias, pieles, futuros, funciones, huidas... he sido tantas cosas y tan pocas eran mías...", escribe la colaboradora de Supervivientes.

"Llevo tiempo queriendo quitarme todo lo que he ido recogiendo en el camino y no era mío; o ya no me pertenece. ¿Qué eras, qué estás siendo y qué quieres ser? ¿Cuánto cuesta ser uno mismo. Desde hace tiempo empecé un duro camino, desnudarme. ¿Os cuesta tanto como a mí?"

Una inquietante y extensa reflexión que han apoyado sus seguidores y ya cuenta con más de 27.000 me gusta y muchos comentarios de gente que se ha sentido identificada con sus palabras.