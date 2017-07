La actriz Natalia Verbeke está atravesando uno de los momentos más felices de su vida. Todo empezó cuando conoció al jugador de rugby Marcos Poggi, después una sonada ruptura con el restaurador Jaime Renedo, con el que estuvo a punto de contraer matrimonio, y poco antes de la boda, rompieron su compromiso.

Natalia vive feliz junto al deportista y hace tan solo cuatro meses que nació la hija de la pareja. "Estoy muy contenta, dedicada de pleno a sus cuidados. Come muy bien y duerme mucho, sonríe todo el tiempo, es una delicia. Me ha cambiado la vida".

Natalia, en poco tiempo, ha recuperado totalmente la figura. "No ha sido fácil, pero a base de mucha fuerza de voluntad, manteniendo una dieta, esfuerzo y deporte, eso es lo que hecho", confesó.

El verano lo pasaran en Buenos Aires, su tierra. "Nos vamos a ver a mi familia, allí es invierno y lo preferimos, a parte para que puedan disfrutar de la niña".

La actriz volverá a los escenarios de cara a la próxima temporada. "En septiembre estaré en el Centro Dramático Nacional, interpretando una obra de Chéjov, estoy encantada, porque aparte de apetecerme mucho, el teatro me permite estar mucho tiempo con la niña, nada que ver con la televisión", declaró.

La pareja no tienen ninguna prisa en casarse. "No me hace ninguna falta, ni Marcos ni yo lo necesitamos, con la niña, ya estamos más que casados, eso no quita para que en un futro hagamos una fiesta para celebrarlo, pero más adelante".